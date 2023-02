Un procedimiento de fiscalización documental y posterior operativo en terreno, con información de la unidad de análisis e inteligencia de Sernapesca Aysén, permitió cursar la denuncia en tribunales que obtuvo sentencia condenatoria para el acusado de transportar y comercializar merluza austral sin acreditación de origen legal y además, por entregar información no fidedigna al Servicio.

Aysén.- Los hechos se remontan a marzo de 2022, cuando se detectó, a través del monitoreo satelital, a la embarcación transportadora YAGAN II proveniente de Los Lagos, ingresando a la Región de Aysén el día 2 de marzo y retornando por el Canal Costa hasta Dalcahue el día 6 del mismo mes.

Este hecho generó alerta, toda vez que el sector denominado Canal Costa, no es una zona habitual de operación de las lanchas transportadoras y está considerado como zona de riesgo en el modelo de gestión de fiscalización de Sernapesca. Con los antecedentes analizados, un equipo acudió a inspeccionar las labores que ejecutaba la lancha transportadora de la empresa denunciada.

“El día 11 de marzo de 2022 y en circunstancias en que la nave Yagan II, aún se encontraba en Puerto Aguirre (Aysén) realizamos fiscalización marítima hacia la zona de pesca ubicada en Canal Costa. Estando en el sector, los fiscalizadores constataron la presencia de 6 embarcaciones artesanales sin matrículas inscritas en el registro pesquero artesanal abasteciendo de recurso Merluza austral a la embarcación transportadora Yagan II”, señaló Jorge Padilla, Director Regional (s) de Sernapesca Aysén.

“En ese momento solo observamos a distancia para ver el modus operandi y esperamos hasta que el propietario de la lancha transportadora YAGAN II, que resultó también ser el dueño de la empresa Comercializadora, realizara la visación de productos pesqueros en nuestro sistema de trazabilidad. Al constatar que lo informado no coincidía con las cantidades observadas por funcionarios, así como tampoco coincidía el nombre de las embarcaciones vistas abasteciendo de recurso merluza austral, procedimos a activar la denuncia judicial respectiva”, relató Padilla.

En consecuencia, la Sociedad Pesquera y Comercial Los Elefantes incurrió en traslados y posterior comercialización de abastecimientos, informando a Sernapesca de manera no fidedigna acerca de embarcaciones que NO operaron durante la cadena extractiva de Merluza austral, valiéndose de una Visación ideológicamente falsa, la que fue revocada de manera posterior por el Servicio, tras el análisis documental de parte de esta Dirección Regional de Aysén.

Por la conducta desplegada como agente transportador de 9.842 kilos de Merluza del Sur sin Acreditación de origen legal y, además, por la conducta desplegada al comercializar recursos con infracción de la normativa pesquera y sanitaria, el tribunal de Aysén decidió condenar al pago de más de $23 millones de pesos al denunciado.

Desde Sernapesca se destacó la conformidad con todo el proceso, indicando que fue un gran trabajo del equipo de fiscalización y del equipo jurídico, que permitió presentar numerosos antecedentes a tribunales para lograr demostrar vulneraciones a la normativa pesquera vigente. Esperan que esta sanción sea ejemplificadora para quienes transgreden las medidas de administración de la pesquería de merluza austral, un recurso pesquero endémico de la macrozona sur en estado de sobreexplotación.