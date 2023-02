Se ha realizado un amplio operativo con Bomberos, Carabineros, Armada y particulares, lo que hasta el cierre de esta edición no había tenido novedades respecto a la ubicación de la persona.

Puerto Aysén.- Los organismos de emergencia se convocaron nuevamente en las orillas del rio Aysén, para dar inicio a una segunda jornada de búsqueda del joven de 17 años que se lanzó desde el puente Ibáñez al afluente, la tarde del miércoles aproximadamente a las 4 de la tarde.

Bomberos, Carabineros, Samu, Armada y particulares han estado trabajando desde el momento que ocurrió este lamentable hecho, pero hasta el cierre de esta edición, la búsqueda aun no arrojaba resultados positivos respecto a la ubicación de esta persona.

“A eso de las 08:30 horas ya estábamos desplegados acá en el sector, se concretó el puesto de mando, se hicieron algunas acciones para esperar al resto del personal con el equipo de robot de Bomberos. Se descartaron algunas zonas y ahora reorganizando cada cierto tiempo los equipos de trabajo, buscando optimizar los recursos y poder generar una respuesta y entregar solución a la familia por lo pronto”, señaló el Segundo Comandante del Cuerpo de Bomberos de Aysén, Alex Mauret.

Durante el día jueves se sumaron particulares, buzos artesanales y embarcaciones a la búsqueda, tal como lo relevó el oficial de Bomberos.

“Tenemos el apoyo de vecinos, algunas embarcaciones particulares que se van sumando y la verdad es que se está canalizando toda ayuda que van llegando a través del puesto de mando y así nos vamos organizando, para optimizar los recursos de manera coordinada, esperando tener buenos resultados pronto. Seguimos con el trabajo interinstitucional, Bomberos, Carabineros, Armada y también se sumaron algunas escuelas de buceo, con los instructores que son altamente experimentados, ellos nos están apoyando y aportando su experiencia”.

Durante el día jueves también se amplió el área de búsqueda, ya que, durante el primer día las labores se concentraron en las proximidades del puente Ibáñez, mientras que este 9 de febrero se trabajó hacia la desembocadura del rio Aysén.

Una de las complicaciones para el trabajo de los equipos de emergencia durante las últimas horas ha sido, “la condición de marea, tenemos mucha corriente, lo que nos arrastra al personal que está sumergido y hay que volver nuevamente al punto de inicio para retomar la búsqueda, lo que es necesario hacerlo una y otra vez. A esto se suma la sedimentación con que baja el rio, lo que ha tornado un poco complicada la visibilidad y no permite ver más allá del metro y medio”, agregó Alex Mauret.

Es importante mencionar que los equipos de búsqueda trabajan hasta un cierto horario, considerando principalmente la visibilidad, indicando que, hasta el cierre de esta edición, no se habían tenido novedades respecto a la búsqueda del joven que se lanzó a las aguas del rio Aysén, la tarde del miércoles.