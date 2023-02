El Cuerpo de Bomberos de Traiguen ha colaborado en el combate contra incendios forestales en distintos puntos de esa comuna de la provincia de Malleco, en la región de la Araucanía, trabajando en localidades como, Malalhue, Los Sauces, Aniñir, el Avellano, Pantano, Lumaco, entre otros.

Traiguen.- Es en estas labores de emergencia en las que ha estado como voluntario de bomberos, Alex Torres, un aysenino que vive hace aproximadamente 4 años junto a su pareja en Traiguen.

“Voy a cumplir cuatro años aproximadamente en la ciudad de Traiguen y me siento orgulloso de ser un patagón que este aportando aquí a mi querido cuerpo de bomberos y a mi querida compañía que es la Sargento Aldea. Se preguntarán porque me fui a esta compañía, el nombre lo dice y me recuerda a mi querido Puerto Aysén y su calle principal”.

Respecto al trabajo operativo en el combate de los incendios forestales, Alex Torres, manifestó que, “aquí es muy diferente a lo que uno vive allá en la región, por la topografía que existe aquí, es muy complejo. El trabajo siempre se ha realizado en equipo, ya que esto es un trabajo muy peligroso”.

El capitán de la Segunda Compañía “Sargento Aldea” de Traiguen, Hugo Pinto, explicó que en esta época del año se abocan principalmente al control de incendios de interface.

“Es el momento en el que el fuego está en el bosque cerca de una casa, entonces, nosotros tratamos de custodiar esa casa para que no se consuma. Estos días surgió una emergencia súper compleja, por el lado oeste de la ciudad con dirección al norte, en la ciudad de Lumaco, Puren, fue un incendio que avanzó muy rápido, consumiendo todo lo que pillaba en su camino y nosotros como voluntarios estuvimos tres días seguidos trabajando en esa emergencia”.

Por último, el voluntario Alex Torres, hizo un llamado a toda la comunidad a tomar los resguardos necesarios que eviten el inicio de un incendio forestal, enviando un mensaje a la comunidad de Puerto Aysén a estar alertas a hechos como este para prevenir una emergencia. También quiso aprovechar la oportunidad para saludar a su familia que se encuentra en Puerto Aysén, a su madre, a su hermano, hermana y a toda la gente que lo conoce, destacando también a quien lo acompaña y reconoce su labor de voluntario, su pareja, María José Paredes.