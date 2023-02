La Ley REP o de Responsabilidad Extendida del Productor promueve la disminución en la generación de residuos y el fomento del reciclaje. Al mismo tiempo reconoce a los Recicladores como gestores de residuos. Exige estándares de formalización y certificación de competencias a través del organismo público ChileValora.

Coyhaique.- En una ceremonia realizada en la ciudad de Puerto Aysén, 6 mujeres y 8 hombres se convirtieron en los primeros Recicladores de Base certificados de la región de Aysén. Dando un paso importante como actores estratégicos del proceso de reutilización y reciclaje.

Los procesos de certificación de competencias fueron ejecutados por el Centro certificador Asesorías Xitla y financiados por Sence.

Para obtener este certificado, los recicladores y recicladoras pasaron por un proceso que permitió evaluar sus habilidades y conocimientos en el desarrollo de su oficio. Con el fin de acreditar sus competencias laborales sin importar cómo estás hayan sido adquiridas. Otorgándoles una herramienta de empleabilidad concreta que, tal como lo señala el artículo 32 de la Ley de Fomento al Reciclaje, “les permitirá acceder a establecer convenios y contratos con empresas para la gestión de sus residuos”.

Por su parte Rodrigo Díaz, Seremi de Trabajo y Previsión Social de Aysén, “Para nosotros como Gobierno y Como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, actividades como esta son fundamentales, las certificaciones de competencias es algo que a las personas, a los trabajadores les cambia la vida, así es que de ese punto vista acá para la comuna de Aysén el hecho de haber podido certificar hoy día estos recicladores de base es un tremendo aporte a la sostenibilidad medio ambiental de nuestra comuna y también de nuestra región, me gustaría destacar que el día de hoy contamos con la presencia del vicepresidente de Chile Valora, quien viajó especialmente a esta actividad, destacar la importancia que chile valora le da a región, recalcar que hoy día contamos con una coordinadora regional, situación que nos permite poder proyectarnos y poder certificar dentro de los perfiles existentes en toda la región” señaló.

Para el seremi de Medio Ambiente de la Región de Aysén, Julián Cardenas, “Muy importante poder apoyar y potenciar a la comunidad a nuestros trabajadoras y trabajadores, en procesos tan importantes como lo son adquirir competencias para ser recicladoras base, porque estamos enfrentando hoy día una triple crisis, una crisis climática, una crisis ecosistémica y una crisis de contaminación y necesitamos que entre todos y todas unamos fuerzas para remediar esta situación, es muy importante que podamos unirnos, que podamos potenciarnos, estoy muy feliz de esta actividad, muy feliz del desarrollo de las distintas competencias que se le han inculcado a estos trabajadores y trabajadoras” explicó.

Valeska Valenzuela, coordinadora regional del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales – ChileValora, destacó que los recicladores y recicladoras que hoy se certifican pasaron por un exhaustivo proceso de evaluación que les abre puertas de empleabilidad y movilidad laboral para una mejor calidad de vida, puesto que implica la formalización y regularización de su actividad, reconociéndose como gestores de residuos y otorgándoles un rol fundamental para el éxito en la aplicación de la Ley REP en nuestra región.

Valeska Bórquez, quien obtuvo su certificación de oficio en Recicladores Base, destacó este tipo de iniciativas “Me pareció una oportunidad muy buena para mostrar toda la experiencia que tenemos ya que no había tenido la oportunidad de demostrar, debido que yo llevo un largo tiempo trabajando como recicladora, soy prestadora de servicios de la Municipalidad, entonces por ahí yo conocí este tema tan bonito que es ser reciclador, con Chile Valora, junto a SENCE y el centro de asesorías Xitla, me dieron la oportunidad para que yo con el certificado pueda demostrar toda mi experiencia y por supuesto lo recomiendo a todos aquellos que tengan un oficio y que tengan la oportunidad de poder evaluarse para certificarse y así demostrar su experiencia, cien por ciento recomendable” puntualizó.

Cabe señalar que el Séptimo Reporte del Estado del Medio Ambiente (REMA) 2022, reveló que en las cifras de generación de residuos municipales por habitantes sitúan a las regiones

de Magallanes y Aysén como las de mayor tasa de generación de residuos per cápita de un total nacional de 7,9 millones de toneladas de residuos municipales.