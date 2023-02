A fin de chequear el cumplimiento de las 16 medidas del plan de verano en la Ruta Bimodal la seremiTT Aysén Claudia Cantero, y su par de Los Lagos, Pablo Joost visitaron los puertos de Chaitén y Caleta Gonzalo en las faenas de zarpe y desembarque.

Aysén.- Luego de que en diciembre se realizara un gran acuerdo entre distintos organismos públicos y privados para coordinar y gestionar el funcionamiento de la Ruta Bimodal durante los meses de mayor demanda, se ha hecho un esfuerzo activo por revisar el cumplimiento de las 16 medidas que formaron parte de este trabajo. Las acciones que fueron comprometidas se agrupan en 5 ejes entre los que se considera la optimización del transporte de vehículos, facilidades para residentes, más información, mejoras en infraestructura y en gestión.

En este contexto, los seremiTTs de Aysén y Los Lagos, se dieron cita en los embarcaderos de Chaitén y Caleta Gonzalo, para hacer el seguimiento correspondiente a los compromisos adquiridos. Para la autoridad de transportes de Aysén, Claudia Cantero, uno de los aspectos más críticos a abordar es la información a los usuarios, a fin de que puedan adquirir con tiempo sus tickets de embarque.

“Estuvimos conversando con algunos usuarios de las barcazas, de la ruta, y efectivamente pudimos comprobar que la mayoría de ellos portaba sus tickets. Por lo tanto, creemos que la campaña ha dado sus frutos, pero claramente vamos a tener que seguir insistiendo y revisando que estas medidas cumplan su cometido. Nosotros estamos contentos por este trabajo birregional y vamos a seguir trabajando junto a Los Lagos, para que en el fondo la conectividad de ambas regiones se vea beneficiada”, declaró la seremiTT.

Su par de la Región de Los Lagos Pablo Joost, explicó que el flujo de pasajeros y carga durante la temporada ha sido menor que el esperado, lo cual ha permitido que el tránsito no tenga mayores trabas. El seremiTT recalcó que mantener y evaluar estas medidas, permitirá estar preparado ante los diferentes escenarios de demanda en la Ruta Bimodal:

“Estamos viendo in situ la operación de la ruta bimodal, la implementación de las medidas del Plan Verano Ruta Bimodal y también de qué forma vamos a seguir trabajando para mejorar e ir modificando las medidas que hemos planteado en función a la demanda. Para nosotros es fundamental este trabajo interregional e interinstitucional porque creemos que esa es la forma de trabajar; puesto que nos permite levantar problemáticas desde los territorios y abordarla en función a las facultades que cada uno tiene”.

Desde la Delegación Provincial de Palena, la jefa de gabinete Katerine Barría añadió que la cooperación entre diferentes instituciones de ambas regiones, ha hecho posible que existan mayores garantías, no sólo para quienes transitan por la ruta como turistas, sino que también para los residentes: “es importante relevar el trabajo mancomunado, pero también de una comunidad activa que fue parte de las soluciones. De esta búsqueda por mejorar la conectividad y la operatividad de los tramos que confluyen en esta ruta. Recordemos que la Carretera Austral es una de las rutas más escénicas, más bonitas, pero también de las más complejas. Por lo tanto, el mejoramiento de cómo circulan las personas es uno de los objetivos que tenemos que seguir trabajando”.

Ejemplo de este trabajo intersectorial, es el que se ha concretado con CONAF, entidad que al colindar con la plataforma de embarque en Caleta Gonzalo ha facilitado una caseta para que Somarco pueda hacer uso de ella y de esta forma facilitar la entrega de información y atención a los pasajeros.

Erwin González Administrador del Parque Nacional Douglas Tompkins parque Conaf, valoró el tránsito de visitantes que facilita esta ruta turística y entregó recomendaciones a los turistas de paso. “Este año ha sido un año bastante más tranquilo en comparación al anterior, eso nos ha permitido trabajar más acorde junto a nuestro equipo de guardaparques y colaborar también junto a Somarco en la entrega de información. Es importante hacer un llamado a todos quienes nos visitan en nuestros parques nacionales a tener cuidado con la basura, con el uso de fuego que está estrictamente prohibido, así que el llamado es a visitar estas áreas tan bonitas pero con mayor responsabilidad”.