Existe una línea directa para atender emergencias o crisis de salud mental: el Fono 4141 “No estás solo, no estás sola” para la prevención del suicidio.

Aysén.- De acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), anualmente a nivel continental ocurren alrededor de 65.000 suicidios, una realidad donde nuestra región no se encuentra ajena. Es por ello, que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric le ha dado prioridad a este tema, a través de su cuenta de Twitter, el Presidente escribió: “Para nuestro gobierno, la salud mental importa”. Es así como se ha formado la Mesa de Salud Mental, en Puerto Aysén, coordinada por la Delegación Provincial de Aysén y en la que intervienen Seremis y servicios públicos de varios sectores como: Educación, Salud, Cultura, Carabineros, Seremi de la Mujer, Municipalidad de Aysén, Seremi de Gobierno, Injuv, entre otros organismos.

Hans Zimmermann, Delegado (S) Provincial Presidencial de Aysén, explicó el sentido de esta instancia: “El día de hoy realizamos la primera reunión de la Mesa de Trabajo de Salud Mental intersectorial, la cual agrupó a distintos sectores, que están involucrados en el tema de la salud, pero además con educación, cultura, mujer e infancia, entre otros. El objetivo de esta reunión era poder abordar esta temática en forma integral, más allá de lo que estrictamente le compete al sector salud, ya que hoy hemos visto que los casos de suicidio, particularmente en la comuna de Aysén, han ido en aumento en un rango etáreo que corresponde a jóvenes y esto implica que nosotros desde el Estado, desde el Gobierno, debemos priorizar la salud mental y articularnos para dar una respuesta adecuada ante las necesidades de nuestra comunidad para evitar que estos hechos se repitan interviniendo oportunamente”.

Una de las ideas señaladas en la Mesa de Trabajo de Salud Mental, es posicionar la prevención del suicidio como posible y permanente, sensibilizando que la prevención es una responsabilidad de todos como sociedad, conversando el tema en el hogar en los colegios, en el trabajo y en los distintos espacios sociales.

Carmen Monsalve, Seremi de Salud Aysén, enfatizó: “Para nuestro Presidente, que lo definió de esa manera, es una obligación del Estado acompañar a las personas para que nunca más estén solos frente a sus problemas de salud mental y eso lo debemos hacer nosotros, quienes somos parte de este Gobierno y por el compromiso que tenemos con el Presidente. Así que hoy día que el Delegado(S) Presidencial Provincial esté liderando esta instancia en la que se busca articular las respuestas del intersector para poder ir en beneficio y ayuda de las personas que habitan nuestro territorio es la forma en la que podemos avanzar de manera concreta e integral. Así que esperamos concretar durante la próxima semana un plan que incorpore acciones que tengan un enfoque que proteja el bienestar de todos los habitantes de la región”.

Por su parte, Tatiana Plá, Seremi de Gobierno, destacó esta instancia de participación de todos los sectores: “El tema de salud mental es una prioridad para nuestro Gobierno, el Presidente Gabriel Boric nos encomendó abordar esta temática desde todas las aristas y eso es lo que estamos haciendo en esta Mesa de Trabajo intersectorial. Uno de nuestros objetivos como Gobierno en esta materia es que los problemas asociados a la salud mental dejen de ocultarse y verse como un tabú, porque muchas veces las personas que los sufren son estigmatizadas por eso y enfrentan diferentes formas de prejuicio y discriminación, llegando incluso a retrasar la búsqueda de ayuda.”

Cabe destacar, que algunas de las señales en las que se debe estar atento e intervenir son situaciones tales como “conversaciones con contenido de muerte” (estoy cansado de la vida…quisiera desaparecer….quisiera dormir y no despertar etc.), cambios en el ánimo, aislamiento, en suma cambios de conductas en general. En caso de emergencia o evidencia de que alguna persona tiene la intención de quitarse la vida, existe una línea directa para atender emergencias o crisis de salud mental: el Fono 4141 “No estás solo, no estás sola” para la prevención del suicidio.

Yoal Díaz Seremi (S) de Educación, indicó: “Hoy pudimos participar de la Mesa intersectorial conformada y coordinada por la Delegación Presidencial Provincial de Aysén, referente al tema de suicidio adolescente, situación que lamentablemente se ha visto manifiesta durante la semana con el caso del adolescente de Puerto Aysén. El proceso fue muy fructífero, tenemos una tremenda oportunidad para poder desarrollar un trabajo articulado donde todos pongamos a disposición nuestras capacidades técnicas y humanas para que este proceso sea tomado con la urgencia que requiere, trabajar desde las comunidades y desde el Gobierno, por mandato del Presidente Gabriel Boric, la salud mental es fundamental, por lo mismo el Plan de Reactivación Educativa tiene dos ejes claves para enfrentar esta temática: Convivencia y Salud Mental, donde la municipalidad de Aysén se encuentra priorizada por el Ministerio y se van a focalizar algunas intervenciones para apoyar a los equipos y revincular a los estudiantes con sus estudios”.

De acuerdo con la OMS, el suicidio es un problema de salud pública en los países de ingresos altos y es un problema emergente en los países de ingresos bajos y medianos. El suicidio es una de las principales causas de muerte en el mundo, especialmente entre los jóvenes. Más de 800.000 personas mueren por suicidio cada año. Esto corresponde a una muerte por suicidio cada 40 segundos. El número de vidas que se pierden cada año por suicidio supera el número de muertes por homicidios y guerras en el mundo.