En primera instancia el Juzgado de Garantía de Coyhaique, habría considerado que el imputado de 63 años “no es un peligro para la seguridad de la sociedad”, por ello, habría resuelto no acceder a la prisión preventiva mientras dura la investigación. Determinación a la que el Ministerio Público apeló.

Coyhaique.- La semana recién pasado y en predio cercano a la localidad de Ñirehuao, un hombre de 63 años protagonizó el delito de homicidio, tras disparar en tres oportunidades un arma de fuego en contra de otra persona de 40 años. Dos de estos proyectiles dieron en el cuerpo de la víctima, los que le provocaron la muerte.

Ante esta situación, el imputado se entregó en un reten de Carabineros de la zona, informando de su directa participación en los hechos. Es así que, se produce su detención y el Ministerio Publico decide formalizarlo por el delito de homicidio simple, solicitando en primera instancia, la prisión preventiva, a lo que el Juzgado de Garantía de Coyhaique no dio lugar.

“Se llevó a cabo una audiencia de formalización de un imputado de 63 años de edad, por un delito de homicidio ocurrido en el sector Rio Norte, fundo los Álamos, al interior de la localidad de Ñirehuao. Los hechos formalizados dan cuenta de que, el día 22 de febrero del año 2023 en horas de la madrugada, luego de haber estado compartiendo y de que se originara una discusión, el imputado accionó un revolver calibre 22 en contra de la víctima. Disparó al menos en tres ocasiones hacia la víctima y dos de los proyectiles impactaron en el cuerpo de la víctima, siendo el segundo de ellos mortal”, detalló el fiscal Luis Contreras.

El persecutor añadió que, “se formalizó por el delito de homicidio simple, el Ministerio Publico pidió la medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo, el Tribunal consideró que la libertad del imputado, no es un peligro para la seguridad de la sociedad. Considerando que, tiene 63 años, que se entregó voluntariamente a Carabineros confesando su delito y que no tiene anotaciones en su extracto de filiación y antecedentes”.

Ante esta decisión del Tribunal, el Ministerio Publico presentó una apelación y será la Corte de Apelaciones de la capital regional, la que finalmente determine la medida cautelar a la que se debe someter el imputado mientras concluye la investigación. “El Ministerio Publico apeló de la resolución del Tribunal de Garantía y en definitiva deberá ser la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, quien deberá decidir si accede o no, a la medida cautelar de prisión preventiva”, puntualizó el fiscal Luis Contreras.