Tras conocerse este miércoles el rechazo de la Reforma Previsional en la Cámara de Diputados, la Seremi de Gobierno de Aysén, Tatiana Plá Álvarez, lamentó la situación señalando que lo que se rechazó por dos votos de diferencia fue la idea de legislar, es decir, la idea de que exista una reforma tributaria y además con todos sus componentes.

“A raíz de esta decisión -explicó la portavoz-, ya no se puede volver a legislar sobre esta materia hasta dentro de un año más, por lo que los 2/3 del articulado referido a la reducción de la evasión y la elusión no van a poder legislarse, no importan los argumentos que se den. La consecuencia de votar en contra de la idea de legislar es que no se va a legislar sobre esas materias”.

“La votación de hoy es una mala noticia para los pensionados, para la inversión y la productividad. Hubiéramos querido contarles que seguíamos adelante con esta reforma tributaria cuyo fin es movilizar recursos en favor de las necesidades de la ciudadanía, obteniendo los recursos de donde más dinero y fortuna existe, pero eso es lo que se rechazó y junto con eso se rechazó cada uno de los componentes del proyecto”, agregó.

La Seremi precisó también que tras la decisión de la Cámara Baja, el aumento de la PGU a 250 mil pesos quedó sin financiamiento, lo que es una muy mala noticia para las mujeres, para las PYME, para la clase media, la política y la ciudadanía, que aspiraba a un sistema tributario más justo.

“La decisión de votar en contra la Reforma Tributaria, que apoyaron dos diputados de derecha de nuestra región, tiene efectos en muchas direcciones. Lamentamos que se haya dado así y estar dando un motivo para celebración de quienes debían aportar más en el esfuerzo tributario. Por supuesto que vamos a reevaluar toda esta situación para ver cómo seguimos adelante con la agenda del Gobierno”, dijo Plá Ávarez.

“Creo que el hecho de que se haya votado en contra de la idea de legislar sobre una reforma tributaria y todos sus componentes, es un tema de la mayor gravedad política, económica y social”, concluyó la Seremi.