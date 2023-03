Este jueves en la sesión del Pleno del Consejo Regional de Aysén se rechazó la formación de una Corporación de Desarrollo Regional, iniciativa presentada por la Gobernadora Andrea Macías Palma, con el objetivo de fomentar la inversión público-privada para un desarrollo estratégico y planificado de la región.

No obstante, la idea de crear esta entidad no logró el quórum necesario de 2/3 que requería para ser aprobada. Sobre esto, la Gobernadora Regional manifestó que “esta es una votación que reviste un carácter netamente político (…) en ese sentido, yo lamento que hoy se niegue la oportunidad de que la región pueda fortalecerse a partir de instrumentos regionales, y que se sigan estableciendo dependencias de organismos centralizados, que no permiten muchas veces la ejecución acorde a iniciativas que queremos como región, sino que, se nos obliga a tener que llevar adelante instrumentos pensados en otros lugares y que no responden a las necesidades de nuestra región”.

Durante la sesión plenaria, la máxima autoridad de la región también hizo saber su parecer tras el rechazo, indicando que “aquí, más allá de los discursos, porque hay posiciones que son políticas, es Aysén quien pierde”.

La idea de conformar la Corporación tuvo siete votos a favor, correspondientes a la presidenta del Pleno, Gobernadora Andrea Macías Palma (PS), y las Consejeras y Consejeros: Paula Acuña (CS), Marisol Martínez (PS), Paulina Hernández (DC), Sergio González (DC), Philip Klein (DC) y Rocco Martiniello (DC). Los siete puestos en contra vinieron de los Concejales y Consejeras: Lilian Inostroza (UDI), Víctor Escobar (UDI), María Loreta Villegas (Evopoli), Omar Muñoz (UDI), Raúl Rudolphi (RN), Paola Rodríguez (RN) y Marco Gillibrand (Evópolis). La única abstención en la votación fue del Concejal Jorge Abello (DC).

“Venimos trabajando en esta idea de crear una Corporación de Desarrollo Regional desde el segundo semestre del año 2022. Se nos plantea que es principalmente esta comisión (Regionalización, Integración Territorial y Medioambiente) la que tiene que liderar este trabajo, principalmente por la relevancia que cobra la naturaleza de la misma comisión (…) se desarrollaron distintas instancias de participación ciudadana en donde muchas organizaciones de la sociedad civil, privadas y públicas, y distintos gremios inclusive, dieron una visión positiva a esta creación. Sin embargo, también habían algunas observaciones que se hicieron y que, por supuesto, se consideraron también dentro de la idea de la creación de la Corporación”, explicó la Consejera Paulina Hernández, presidenta de la comisión en la que se discutió la iniciativa.

Dentro de las intervenciones que hicieron los Consejeros y Consejeras durante la sesión, Paula Acuña y Marisol Martínez defendieron la idea de lo importante que hubiera sido instalar una Corporación de Desarrollo Regional. “La invitación está abierta a construir una historia donde la Región de Aysén no quede atrás”, remarcó la Consejera Acuña, mientras que su par del PS preguntó al Pleno “¿Por qué no nos unimos con objetivos comunes?”. Por su parte, el Consejero Sergio González reiteró que el rechazo era una decisión por interés político, agregando que Aysén es “una de las únicas regiones que no cuenta con una Corporación de Desarrollo Regional”.

Entre las posturas en contra, el Consejero Omar Muñoz justificó su posición señalando que su preocupación es “que hoy existen otras necesidades”, y que existen hoy otros métodos para financiar programas y proyectos sociales como las corporaciones privadas. Mientras, el Consejero Abello, quien se abstuvo, argumentó que “las cosas importantes siempre son difíciles” de implementar, añadiendo que a su parecer lo mejor era postergar nuevamente la votación para crear una Corporación de Desarrollo Regional.