Daniel Morón, Eduardo Vilches, Leonel herrera, Gabriel “Coca” Mendoza y Francisco el “Murci” Rojas conversaron con las personas privadas de libertad.

Puerto Aysén.- Hasta el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puerto Aysén llegó un grupo de jugadores históricos de Colo Colo, para conversar con las personas privadas de libertad, dar una charla motivacional y por supuesto obsequiar autógrafos a quienes pudieron participar de la actividad.

Entre las ilustres visitas estaban Daniel Morón, Eduardo Vilches, Leonel herrera, Gabriel “Coca” Mendoza y Francisco el “Murci” Rojas, quienes se encontraban en una visita por la comuna de Aysén, invitados por el Club Cerro Marchant y la Empresa Mowi.

“Esta visita ha sido muy relevante, tanto para las personas privadas de libertad como para nuestros funcionarios, así que a nombre de Gendarmería quiero manifestar todo mi agradecimiento a estos reconocidos deportistas, y a las personas que hicieron posible su visita a este recinto penal” indicó el alcaide (S) del CDP de Puerto Aysén, mayor Alex Carrasco Soto.

En la ocasión cada uno de los ex futbolistas dedicó algunas palabras a las personas que participaron de la actividad, reflexionando sobre dos ideas fundamentales, la primera de ellas la familia “detrás de cada uno de ustedes hay una madre, un hermano, un hijo que los espera, todos podemos cometer errores, lo importante es aprender de ellos y trabajar para no volver a cometerlos” destacaba el ex arquero campeón de América, Daniel Morón.

Por su parte Gabriel “Coca” Mendoza apuntó su reflexión en torno a la importancia de la disciplina para conseguir los objetivos que las personas se trazan en la vida, subrayando que la mayoría de los futbolistas provienen de orígenes humildes, llenos de carencias.

“Siempre quise ser futbolista y siempre quise ser campeón con Colo Colo, ustedes nos vieron en la tele, famosos, pero no siempre fue así, alguno pudo pasar hambre, ser pobre, pero la constancia y la disciplina nos sacó adelante, eso significó dejar cosas de lado, malas influencias, para perseverar tras un objetivo.” expresó el lateral derecho de Colo Colo 91.

Tras la charla se dieron el tiempo de autografiar camisetas y tomarse fotografías con los asistentes, para continuar con su apretada agenda en la comuna de Aysén.