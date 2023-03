Se busca mejorar coberturas de inmunización a través de vacuna contra la influenza y COVID 19.

Coyhaique.- Aún no termina marzo, pero ya es posible ver nieve en los cerros y lugares altos de la Patagonia aysenina, señal que proyecta un invierno particularmente crudo en la región y razón más que suficiente para estar preparados para enfrentar las enfermedades estacionales y otras con las cuales hemos aprendido a convivir, tales como el coronavirus.

Entendiendo este escenario, las autoridades de salud y los gremios de trabajadores y trabajadoras, marcaron un hito comunicacional este jueves en el Hospital Regional Coyhaique, hasta donde llegaron para vacunarse contras la influenza y el COVID 19, en el marco de la campaña ministerial, “Vacúnate con la Dupla”.

“La inmunización de la población y de los funcionarios debe ser amplia. Llamo a todos los trabajadores de la salud a vacunarse con la bivalente y la influenza, porque es necesario. Vacunados enfrentamos los virus de mejor forma”, invitó Armando Gacitúa, presidente de FENTESS.

Vacunarnos con la Dupla, nos permite estar doblemente protegidos para un invierno en el que, según las estimaciones a nivel nacional, es muy probable que presentemos un aumento de la circulación de virus como la Influenza y de COVID-19. “La idea es que todos los funcionarios se vacunen para evitar mayores complicaciones y quienes hemos pasado por enfermedades en este periodo, nos damos cuenta de la importancia de la vacunación y a tiempo”, agregó Marisol Vidal, dirigente de FENPRUSS Aysén.

Gracias a la vacunación la gravedad de los casos de COVID-19 ha disminuido considerablemente, sin embargo, hay personas que se siguen enfermando y falleciendo producto de este virus. Proteger nuestra salud y de quienes nos rodean debería ser nuestra principal motivación para acceder a la vacunación.

“Esta campaña que se denomina Vacúnate con la Dupla cobra gran relevancia cuando vamos a comenzar el periodo invernal y a un par de semana donde vamos a visibilizar el aumento de las consultas en las unidades de urgencia por cuadros respiratorios. En nuestro país se ha detectado influenza, adenovirus y otros tipos de virus que afectan de manera significativa la salud de la gente, sobre todo de los grupos priorizados. Hoy estamos en el hospital regional Coyhaique impulsando la vacunación de los funcionarios y de las personas que se acercan a este centro asistencial, así alentamos de forma objetiva la protección a nuestra salud y evitar complicaciones graves”, precisó Carmen Gloria Monsalve, Seremi de Salud Aysén.

En nuestra región, a diferencia del resto del país, por nuestras condiciones geográficas la circulación de virus respiratorio comienza de manera anticipada, junto con la disminución de las temperaturas. Por eso es importante que estemos preparados y protegidos, nuestra invitación el día de hoy es a vacunarte con la dupla y protegernos contra la influenza, para los grupos de riesgo y el covid-19 según calendario.

Proteger a quienes nos protegen

“Queremos reforzar y fortalecer esta campaña de vacunación con la dupla. Es primordial para mantener nuestros niveles de resguardo contra distintas enfermedades y estamos promoviendo con los funcionarios esta vacunación, para tener mejores condiciones y atender mejor a nuestros usuarios y protegerse ellos y sus familias”, dijo Hernán Barrientos, sub director de Gestión Asistencial del SSA.

Mientras Jaime López, director del Hospital Regional Coyhaique, añadió que “queremos enfrentar un invierno sin colapso hospitalario, ya desde hace un mes la demanda asistencial en los servicios de urgencia se ha incrementado en el país en un 50% y nosotros no somos la excepción. No solamente tenemos circulando al COVID, sino también los habituales virus estacionales como es la influenza”.

Es por eso que tanto gremios de la salud como autoridades sectoriales se están desplegando para una amplia campaña para inmunizar a trabajadores y trabajadoras de la salud y la comunidad, “sin inmunización nos exponemos a altas saturaciones de demanda de nuestros servicios de urgencia, con un invierno de los más difíciles de los últimos años”, remató Jaime López.