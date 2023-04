Mejorar las condiciones del muelle de Aguas Muertas, ubicado en la ciudad de Puerto Aysén, es lo que el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección Regional de Obras Portuarias (DOP-MOP) ha estado realizando desde su construcción el año 1991, razón por la que recientemente se reunieron con diversos sectores para trabajar mancomunadamente en la operación integral del muelle y su entorno con el fin de abordar todas las variables necesarias para que esta estructura y su lugar de emplazamiento contribuyan conjuntamente a mejorar la calidad de vida de las personas. Así lo señaló, el Director Regional de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas Álvaro Díaz Contreras.

Puerto Aysén.- En la reunión sostenida con representantes de la Municipalidad de Puerto Aysén, Capitanía de Puerto Chacabuco, Sernapesca y los Administradores de las obras, el Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal (STI), Buzos Mariscadores de Puerto Aysén, se les informó las gestiones realizadas por la Dirección Regional de Obras Portuarias para mejorar las instalaciones y la operación del muelle, así como también la necesidad de crear alianzas con diversos organismos y comunidad para recuperar el entorno en donde se emplaza este muelle, para que no se vea afectado por la llegada de escombros y basura.

“Como gobierno todos asumimos importantes compromisos para junto con entregar una infraestructura portuaria acorde a las necesidades de las personas, también actuemos como buen vecino/a y entre todos y todas podamos mantener su buen estado y el de su lugar de emplazamiento. Estamos muy contentos porque en esta reunión de coordinación y trabajo conjunto informamos que nuestro equipo de la Dirección Regional de Obras Portuarias del MOP y empresa contratista finalizamos la conservación de esta infraestructura que apoya la labor de la pesca artesanal por alrededor de 32 años, y en forma paralela destacamos la importancia del rol en la Administración de esta infraestructura que tiene el Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal (STI), Buzos Mariscadores de Puerto Aysén, quienes se comprometieron a cumplir sus obligaciones asumidas en Convenio con nuestra Dirección Regional de Obras Portuarias como administrador vigente, considerando el modelo de gestión y el plan de mantenimiento correspondiente, que considera la mantención, ordenamiento, control, seguridad y limpieza de las instalaciones, así como también orientar a la comunidad usuaria para el cuidado de esta obra que beneficia a todas y todos”, destacó el Director Regional de Obras Portuarias del MOP.

En este trabajo mancomunado, agregó Álvaro Díaz Contreras, “la Municipalidad de Aysén previa coordinación con el Administrador del muelle se comprometió a colaborar en el retiro de escombros y basura del sector una o dos veces a la semana; la Autoridad Marítima a través del Capitán de Puerto Chacabuco Simón Stuven del Valle se comprometió a colaborar en las fiscalizaciones a las embarcaciones que atraquen en el muelle de Aguas Muertas; el Director Regional (S) de Sernapesca Región de Aysén Jorge Padilla, informó el funcionamiento de la actual Ley de Caletas, la que permite a los STI postular a la administración de la infraestructura portuaria para la Pesca Artesanal e indicó que será abordado en el mediano plazo para el muelle de Aguas Muertas, y nosotros destacamos que el principal rol lo tendrá el Administrador y nuestra Dirección Regional de Obras Portuarias para dar cumplimiento con los estándares de operación, seguridad, cuidado medio ambiental y mantenimiento de la infraestructura portuaria, lo que traerá beneficios para toda la comunidad, así que agradecimos la colaboración y el compromiso adquirido por los diferentes actores presentes”.

La Dirección Regional de Obras Portuarias del MOP elaboró un proyecto de conservación del muelle de Aguas Muertas que se ejecutó a fines del año 2022, y que hoy se encuentra terminado y las obras en proceso de Recepción Provisional. Esta conservación consideró una inversión de 380 millones de pesos y la construcción de obras terrestres como acceso, explanada e iluminación, señalización vertical y obras marítimas entre las que destacan nuevos elementos de amarre, bitas, defensas, escalas de gato y esquema de protección anticorrosiva.

Consultado al respecto, Misael Ruiz Rivera, presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal (STI), Buzos Mariscadores de Puerto Aysén destacó “esa obra quedó preciosa, quedo bonita, para nosotros y no solamente para la pesca artesanal sino, sino también para hermosear Puerto Aysén y nuestro Puerto. Entonces, hemos estado trabajando con el Director de Obras Portuarias, con SERNAPESCA, y con la Armada para retomar la administración del muelle para poder mantener esas obras, darle una mejora, cuidarlas nosotros como pescadores artesanales, y no sólo nosotros porque también llegan muchas otras embarcaciones de las salmoneras que operan en nuestro muelle y todos están contentos con estas obras. Entonces, de aquí en adelante nosotros hicimos un compromiso con el Director de la DOP para como organización poder administrar este muelle, colocar gente, hacer un empadronamiento de todas las embarcaciones que están llegando al muelle de Aguas Muertas y mantener la limpieza -ya estamos trabajando en el retiro de residuos domiciliarios que salen de las embarcaciones- entonces estamos contentos. Todos los que hacemos uso de ese muelle, los que hacemos uso de esas obras tenemos que cuidarlas y podamos cooperar con la administración y poder nosotros mantener esa obra. Llega mucha gente, los turistas llegan a sacarse fotos y es una obra que la tenemos en el centro de Puerto Aysén, así que nosotros estamos trabajando como Sindicato, y también vamos a colocar un orden ahí, para llegar a tener agua más adelante para poder dar un servicio más completo en el muelle. El muelle no tiene agua, entonces lo que siempre pide más la gente es tener agua, así que vamos a tratar de hablar con Aguas Patagonia para ver si podemos colocar un arranque ahí, e ir mejorando paso a paso e ir avanzando en el bienestar de todos nosotros los que usamos esa obra, ese muelle que está en la caleta de Aguas Muertas”.

Por su parte, Marisol Antipani Bustamante, presidenta de la Mesa Regional de Mujeres de la Pesca Artesanal que reúne a 70 Mujeres que trabajan en esta área en Puerto Cisnes, Puyuhuapi, Gala, Gaviota, Puerto Aguirre, y 15 de ellas en Puerto Aysén, nos comentó que el róbalo, el pejerrey y los erizos, entre otros, son algunos de los productos que pesan en la región, y agregó: “les quedó hermoso el muelle, está limpiecito, cambiaron todos los palos para atracar, quedo bonito. Bueno, y se abarcan la pesca, todo lo que es salmoneras y el turismo. Lo más importante es que quedo bonito, porque el muelle de Aguas Muertas es la postal de la región y quedó hermoso para seguir trabajando, descargar pescado, mariscos y todo lo que trabajamos nosotros los pescadores artesanales. Hay que mantenerlo, mejorarlo todavía, apitucarlo más, dejarlo más bonito para postal de Aysén y yo creo que de la región”.