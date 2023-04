Los ocho días de movilización de los TENS de Arsenalería han provocado la suspensión de 100 cirugías, 10 de ellas vinculadas a patologías potencialmente mortales.

Coyhaique.- Luego de más de una semana de diálogo intentando destrabar la movilización que afecta el normal funcionamiento de los pabellones del Hospital Regional Coyhaique, sin lograr acuerdo con las y los trabajadores, se tomó la decisión de presentar un recurso de protección para velar por los derechos de la comunidad.

Hasta el minuto se han suspendido 100 cirugías electivas, 10 de ellas por patologías potencialmente mortales. “A pesar de las conversaciones que hemos sostenido, por más de siete días, no han cedido en sus peticiones y han obstaculizado el poder atender en forma oportuna y eficiente a 100 familias ayseninas. El jueves interpusimos un recurso de protección en favor de las familias que se han visto o podrían ser afectadas al no poder acceder a intervenciones quirúrgicas programadas”, indicó el Director(s) del Servicio de Salud Aysén, Mauricio Cortés Molina.

Actualmente los esfuerzos del Servicio de Salud Aysén están centrados en disminuir las listas y tiempos de espera, fuertemente incrementadas durante la pandemia, y siendo el Hospital Regional Coyhaique el único centro asistencial de alta complejidad, la suspensión de cirugías por la movilización atenta directamente contra los derechos de todos quienes habitan este territorio.

“Esta paralización es ilegal y arbitraria, no cabe ninguna duda, porque incluso así lo señala el estatuto administrativo que le prohíbe a los funcionarios públicos paralizar sus funciones. Ellos pueden manifestarse fuera de su horario laboral o entrar en mesas de negociación, pero nunca poner en riesgo la vida de terceros inocentes o la salud de las personas absolutamente ajenas al conflicto”, explicó Jeanne Marie Laporte, Jefa del Departamento Jurídico del Servicio de Salud Aysén.

El recurso de protección fue interpuesto en conjunto por el Servicio de Salud y el Hospital Regional Coyhaique, quienes asumen la necesidad de avanzar en mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores, pero no se puede permitir que las justas pretensiones pongan en riesgo la salud de la comunidad.

“La movilización puede ser, pero aquí no hubo otro diálogo más que la suspensión de la actividad quirúrgica, porque eso daña inmediatamente a personas. Solicité el sábado que se depusiera esta estrategia, pero esto no ocurrió, afectando la programación quirúrgica y a las familias, porque imagínese la angustia que provoca la llamada informando que su cirugía oncológica o traumatológica fue suspendida y deberá ser reprogramada”, concluyó el Director del Hospital Regional, Jaime López Quintana.

Las autoridades del sector salud hicieron un llamado a los trabajadores movilizados a retomar sus actividades y trabajar en conjunto en las soluciones a las demandas laborales planteadas.