Por primera vez la comuna de Las Guaitecas cuenta con una maquinaria instalada en forma permanentemente para atender la conservación del camino Melinka-Repollal, lo que es parte de las acciones que considera el Plan Excepcional de Conservación de Caminos en la región de Aysén, impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric.

Melinka.- Hasta Melinka viajó este fin de semana el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza Ulloa, junto al equipo de Directores Regionales y funcionarios de Vialidad del MOP para hacer entrega al Alcalde de la comuna de Las Guaitecas Marcos Silva Miranda una nueva motoniveladora, en el marco de la ejecución del Plan Excepcional de Conservación de Caminos que se desarrolla en la región de Aysén, impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric.

El Alcalde Marcos Silva recibió oficialmente la nueva maquinaria en una ceremonia acompañado de autoridades locales, vecinas, vecinos, niños y niñas de la localidad, oportunidad en la que destacó este importante hito: “Feliz. Contento porque este es un paso muy importante. Esta es una necesidad que la comuna de Las Guaitecas ha tenido desde hace muchos años. Desde el minuto que se hizo el camino, queda en deuda la conservación continúa del camino. Somos una Isla y dependemos de la región de Aysén y eso hace difícil poder estar constantemente haciendo mantención del camino a pesar de que se inyectan recursos en mantención, pero aun así para la empresa que se lo adjudicó todos pudimos apreciar lo que significaba el depender de aquello, por lo tanto hoy día a través de distintas reuniones, llamados telefónicos, oficiar y del trabajo conjunto con el Concejo Municipal exigiendo la mantención de este camino, tenemos este resultado. Este gobierno toma la decisión de decir basta, hoy día necesitamos cubrir el litoral de la región de Aysén, cubrir la comuna de Las Guaitecas y se entrega en donación esta maquinaria que va a estar operada por Vialidad un par de meses, pero quedamos en que nuestra gente municipal también aprenderá a operarla para que podamos hacer el trabajo cuando no exista disponibilidad por distintas razones, porque Vialidad atiende a toda la región, no solamente a una comuna en particular, pero nos deja contentos porque este es un paso no menor y es la primera vez que tenemos una motoniveladora en la comuna en forma permanente y va a ser parte en un par de meses más de la dotación del equipamiento municipal. Entonces, no es menor y se agradece el compromiso con el que hoy se mira la comuna para poder justamente entregar en mejores condiciones el camino para hacer uso de todos, de la gente que va a la leña, la que va a comprar mariscos y la gente que va a pasear en la época de verano cuando hacemos nuestras actividades culturales en Repollal Alto y en Repollal Bajo y se requiere que el camino este en buenas condiciones, porque transita harta gente y hemos tenido accidentes, por lo tanto esta maquinaria viene a dar una suplencia importante de mejora de la conectividad entre Melinka y Repollal, así que no queda nada más que agradecer, es el resultado del trabajo mancomunado. Agradecer al SEREMI por haber generado esta instancia con Vialidad y tomar la decisión de que esta maquinaria hoy llegue a Las Guaitecas para mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes”.

Así lo señaló también el profesor encargado de la Escuela de Repollal, Paulino Pérez, quien comentó que han vivido un largo tiempo de problemas que tienen que ver con el estado del camino que une Melinka y Repollal. “A la escuela nos llega muy fuerte las malas condiciones del estado del camino ya que nuestros estudiantes se trasladan todos los días. Entonces, hemos estado así mucho tiempo y ahora en marzo también, pero por suerte llega esta máquina, la que va a hacer que las condiciones de este camino mejoren mucho y que puedan llegar nuestros estudiantes también en mejores condiciones al colegio”.

Finalmente, el SEREMI del MOP Patricio Sanhueza manifestó su alegría de ir hasta la comuna de Las Guaitecas a saldar una deuda de décadas con la comunidad y agregó: “Ha sido muy fuerte la solicitud que ha hecho el Alcalde, ha si como también ha sido una crítica justa y a través del Plan Excepcional de Conservación de Caminos que ha impulsado nuestra ministra y nuestro presidente Gabriel Boric, es que hemos logrado desde la crisis gestionar esta maquinaria. Esta maquinaria va a quedar en la comuna y va a permitir atender de mejor manera el camino X-100, el único camino de Melinka. Es un equipo que tiene un valor cercano a los 200 millones de pesos y pertenecía a la dotación de maquinaria de la oficina provincial de Vialidad en Puerto Aysén. En Melinka operará esta maquinaria el funcionario de Vialidad Juan Carlos Ainol, quien es la persona que tiene más experiencia en este camino y posteriormente la motoniveladora pasará a la dotación de la municipalidad”.

AMPLIACIÓN DE CALETA DE PESCADORES DE MELINKA

Posteriormente, las autoridades se reunieron con la comunidad para escuchar sus intereses e inspeccionaron la ampliación de la Caleta de Pescadores de Melinka, obra que cuenta con una inversión de la Dirección Regional de Obras Portuarias de $7.500 millones y un importante avance en su ejecución.

Al respecto, Juan Carlos Leviannte, presidente de la Federación de Pescadores de Las Guaitecas (FEPAC) señaló: “Ha avanzado bastante el proyecto con respecto al anterior y con más cantidad de personas y maquinaria, así que para nosotros es interesante que esta empresa que se ganó esta licitación cumpla a cabalidad con el proyecto. Estamos contentos por ese lado y por los profesionales que han traído últimamente. Agradecemos al Director de Obras Portuarias porque hemos hecho algunos cambios con respecto al tema de cámaras que va a ir en ayuda directa de los vecinos que colindan con la Federación, así que hemos estado trabajando día a día, semana a semana para que este proyecto salga adelante y sea un polo de desarrollo para Las Guaitecas. Para nosotros es importante que nuestras autoridades de Obras Públicas, estén aquí en la comuna. Hemos tenido la visita seguida del Director y hoy día vino el SEEMI de Obras Públicas y eso es importante para que el gobierno conozca insitu el proyecto que se está desarrollando en esta comuna. Estamos contentos con la obra, se están viendo los avances y seguramente en el transcurso del corto plazo seguiremos trabajando en otras ideas de proyecto en donde él nos ha dado todo su apoyo”.