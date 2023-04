Con una Cuenta Pública, y ante la presencia de varias autoridades regionales, la Gobernadora Andrea Macías Palma conmemoró los 30 años de existencia de la institución que hoy administra, haciendo un recorrido por los proyectos y programas más emblemáticos que ha llevado a cabo el Gobierno Regional y su Consejo a lo largo de estas décadas.

“El mensaje con el que uno se queda es la invitación a trabajar. Primero, reconocer nuestra historia, reconocer todo el trabajo que se ha realizado en estos 30 años, pero también tener la capacidad de sentarnos a conversar, con todas las dificultades que puedan existir, con todas las diferencias que puedan haber, entendiendo que hay algo en lo que ninguna autoridad de la región se puede perder, y es que el desarrollo de la Región de Aysén es la bandera de lucha que tenemos que tener todos y todas”, recalcó la Gobernadora.

Luego de la Cuenta Pública, la máxima autoridad regional otorgó un reconocimiento a las ex intendentas y ex intendentes de Aysén, homenajéandoles por sus años de servicio a la comunidad dentro de la institución y su contribución al desarrollo del territorio. Dentro de las ex autoridades reconocidas, asistieron a la conmemoración: Silvia Moreno (1994-1997 / 2000-2002 / 2008), Luis Cortés Hernández (2003-2004), Selim Carrasco (2008-2010), Pilar Cuevas (2010-2014), Ximena Órdenes (2014-2015), Karina Acevedo (2016-2018) y Geoconda Navarrete (2018-2021).

“Felicitar el avance que ha tenido la región y el posicionamiento que tiene hoy este Gobierno Regional. Creo que hemos recorrido un camino tremendamente largo, con muchas dificultades, pero hay una cosa que, para mí, es fundamental: el haber logrado tener una autoridad regional elegida. Eso marca un antes y un después de cómo se puede hacer la gestión pública para un territorio como una región. Por eso, valoro enormemente la valentía de una mujer como Andrea Macías, nuestra Gobernadora”, expresó la ex Intendenta de Aysén Silvia Moreno.

Además de los ex intendentes e intendentas, a la ceremonia también asistieron el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya; el Diputado y ex Presidente del Consejo Regional, Miguel Ángel Calisto; la Diputada y ex Consejera Regional, Marcia Raphael; el Alcalde de la Municipalidad de Coyhaique, Carlos Gatica; Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) de varias carteras; las Consejeras Regionales Paula Acuña, Lilian Inostroza, Marisol Martínez y Paola Rodríguez; y los Consejeros Regionales Felipe Klein, Marco Gillibrand, Rocco Martiniello y Raúl Rudolphi.

“La evolución de las inversiones públicas que el Gobierno Regional ha hecho en distintos ámbitos, sociales, productivos, de infraestructura, de salud pública, es tremendamente amplia, y nos ha mostrado cómo el Gobierno incide en todas las esferas, que tiene que ver con la calidad de vida de las comunidades en todo nuestro territorio y en las diez comunas de nuestra región. La importancia de la descentralización y de seguir avanzando en ese proceso también está en el trasfondo de esta Cuenta Pública y a lo que nos invita la Gobernadora: a seguir creciendo y trabajando todos coordinadamente”, señaló el Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya.

Dentro de los hitos históricos del Gobierno Regional que se destacaron, se encuentran proyectos como la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Puerto Aysén, el programa preventivo de salud oral escolar, la adquisición de equipos para atención broncopulmonar infantil del Hospital Regional, la reposición del Consultorio General Urbano Víctor Domingo Silva (Coyhaique), la construcción de la Caleta de Pescadores Artesanales de Puerto Aguirre, la reposición del edificio consistorial de Tortel, la construcción del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, la reposición del Terminal de Buses de Coyhaique, la adquisición y reposición de equipamiento para Bomberos, el programa de reactivación económica Fortalece y Reactiva, entre muchos otros.

“Fue un evento muy emotivo para quienes conocemos un poco la historia del Gobierno Regional, el trabajo y la importancia que tiene justamente en el desarrollo de una región tremendamente aislada y extrema. Han sido fundamentales estos 30 años. Este es un hito republicano, en el contexto en el que estamos, el reconocer a intendentas e intendentes de distintos colores políticos, pero cual más cual menos, han puesto por delante siempre los intereses de la región”, acotó el Consejero Regional Raúl Rudolphi.