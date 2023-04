El Delegado Regional Presidencial de Aysén, Rodrigo Araya Morales, junto al Coronel Fuad Chaban Vilches, Prefecto de Carabineros de la Prefectura Aysén, encabezaron una nueva reunión en el marco del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), que permite a las autoridades realizar un análisis de las tendencias y los cambios en el comportamiento delictual. Participaron de la sesión autoridades provinciales, como los delegados presidenciales de las Provincias General Carrera y Cochrane, representantes de diversas municipalidades, de la Cámara de Comercio, de Fiscalía y Defensoría, como también de los cuerpos policiales y Gendarmería.

Coyhaique.- La máxima autoridad de Gobierno en la región de Aysén aseguró que “fue una reunión tremendamente valiosa porque pudimos compartir entre todos e ir estableciendo algunos compromisos con Carabineros. Desde el punto de vista de la información, cada comisaría ha desarrollado priorizaciones respecto a los delitos de mayor cuantía que habrían sido detectados gracias a los STOP previos y en cada una de estas hay un progreso significativo, como también una buena proyección gracias a las gestiones de Carabineros”, destacó el delegado presidencial regional, reforzando la idea de que esta coordinación y aumento de la cantidad de actividades durante este último año ha sido el principal factor por el cual han disminuido los delitos en la región.

“Acabamos de finalizar la sesión del STOP de la semana 16 en análisis, donde cada una de las cuatro unidades de la Prefectura de Aysén informó sobre los trabajos que ellos han realizado. Los antecedentes nos indican que hemos bajado más de un 3,8% los delitos de mayor constatación social en la región. Esto es gracias al trabajo permanente que está realizando Carabineros, la cooperación de la ciudadanía y las diversas entidades del sistema público, como Fiscalía, Delegación, Defensoría, Sendas y las municipalidades, que han sido un gran aporte en la prevención de delitos en la región”, enfatizó el coronel de Carabineros, quien estuvo a cargo de la exposición de los principales índices en esta sesión.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios, Industria y Turismo de Coyhaique, Daisy Mondelo Duhalde, se mostró conforme con el balance realizado a nivel regional y también con el incremento de los controles policiales. “Se agradece, bajan las víctimas en nuestro sector, el comercio, que ha sido duramente golpeado por esta otra pandemia que es la delincuencia”, planteó, haciendo un llamado a mejorar el uso de cámaras de seguridad.

Resultados en el aumento de las gestiones realizadas por el SIAT de Carabineros

Para finalizar esta última sesión, el capitán Osvaldo Mellado Arrepol, expuso un balance realizado por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), mostrando cifras positivas gracias al aumento del control policial, con una baja en la cantidad de accidentes, sobre todo letales.

“Nosotros como unidad especializada de Carabineros nos enfocamos a investigar aquellos accidentes de tránsito donde hay resultado de personas fallecidas o con lesiones graves y también realizamos campañas preventivas para disminuir accidentes en el tránsito”, señaló. “El principal llamado que hacemos a la comunidad es realizar siempre una conducción atenta a las condiciones del tránsito y respetar los límites de velocidad permitidos, teniendo siempre en consideración los caminos por lo cuales nos estamos desplazando”, instó el capitán de Carabineros, recomendando revisar siempre el estado de nuestros vehículos.

“De igual forma, como institución hemos estado realizando distintos tipos de controles a lo largo de toda la ruta y en los principales accesos a las ciudades, buscando evitar accidentes, ya sea por algún exceso de velocidad, por no respetar alguna señal de tránsito o no estar atentos a la ruta, por ejemplo, al ir hablando por teléfono celular”, comentó, recordando que la velocidad máxima permitida en zona urbana es de 50 kilómetros por hora y en zonas rurales de 100 kilómetros por hora, pero que las rutas siempre están señalizadas en aquellos puntos donde esta se restringe, principalmente en aquellos caminos donde por previo estudio no se puede superar un cierto límite de velocidad.