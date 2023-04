Intervenciones quirúrgicas serán realizadas por el equipo médico de CAPREDENA, gracias a convenio de colaboración con el Servicio de Salud Aysén.

Puerto Aysén.- Treinta y cinco personas que se encontraban en lista de espera, fueron atendidas en el Hospital de Puerto Aysén, en el marco del operativo de intervenciones quirúrgicas de cataratas de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), quienes llegaron hasta la ciudad porteña con todo el equipamiento técnico y humano, que se sumó al equipo local, en cirugías de no más de 15 minutos que se hicieron en los modernos pabellones con los que cuenta este establecimiento de salud de mediana complejidad y que desde enero se encuentra reduciendo las listas de espera en cirugías mayores ambulatorias (CMA).

“Muy bueno el operativo, excelente, porque muchas personas estamos esperando, llevaba tres años esperando y me traía problemas, porque no podía leer, teniendo unos libros tan buenos y nos los podía leer, porque soy fanático de la lectura. Estoy muy agradecido por la atención, todas las personas del operativo son unas bellas personas y atienden muy bien y eso es excelente, porque nosotros necesitamos eso en la región”, señaló Luis Barrientos, uno de los pacientes operados.

Actualmente hay más de cien personas esperando una intervención, de las cuales tras este operativo se reduce en al menos un tercio ese número, además de la experiencia que adquiere el equipo médico local, en operaciones que duran alrededor de 15 minutos cada una.

“Una institución pública que tiene bastante experiencias en este tipo de intervenciones que en este caso son cataratas y que están haciendo desde el 2015 estas intervenciones en otras regiones y en función de esa experiencia y de la gran capacidad instalada en este hospital de mediana complejidad, realizamos este operativo que favorece a más de 30 familias o personas, porque efectivamente después de estas intervenciones tendrán mejor calidad de vida, están concentrados en Coyhaique, Puerto Aysén, Mañihuales, Puerto Cisnes, Balmaceda”, advirtió Mauricio Cortés, director (S) del SSA.

A través de estas medidas se busca dar solución quirúrgica a garantías retrasadas de Cataratas a través de recursos REL (recursos extraordinarios de lista de espera). “Ha sido una experiencia muy positiva y agradecemos mucho la acogida que hemos tenido, es una buena demostración de cómo podemos hacer cosas entre servicios públicos. Tenemos la capacidad y la forma de coordinarnos y eso lo estamos demostrando ahora y es un punto de partida en nuestro trabajo colaborativo acá en la región”, indicó Andrés Cugalovski, vicepresidente ejecutivo CAPREDENA.

El equipo médico incluye a un especialista oftalmólogo, anestesista, tecnólogo médico en oftalmología, auxiliar de anestesia, arsenalero, pabellonera, enfermera, enfermera para gestión administrativa, jefe de operaciones. Además, incluye el equipamiento quirúrgico, instrumental, insumos, lente intraocular examen de Eco biometría y Evaluación Preanestésica. Por su parte el HPA entregará el soporte, esterilización y equipos de pabellón.

“Esto fortalece la red de salud pública por cuanto tenemos la capacidad, condiciones e infraestructura. Agradecemos la presencia de las autoridades de CAPREDENA, del equipo profesional y médico, porque nos contribuye en este operativo de dos días disminuir en un tercio la lista de espera en cataratas, una enfermedad que afecta la calidad de vida de las personas y que esperamos resolver en este tiempo”, precisó Samuel Navarro, delegado (S) provincial Aysén.

“Es tremendamente significativo que distintos sectores en una alianza virtuosa, trabajen mancomunadamente para resolver problemas que impactan en la vida de las personas y esto evidencia la relevancia de la colaboración entre sectores y que pasa por la voluntad entre las autoridades que representan distintos entes del estado”, dijo Vania Cáceres, en representación la Gobernación Regional de Aysén.

Ximena Ruíz, del Consejo Consultivo del Hospital Aysén, valoró la medida de salud pública y estimó que se requiere seguir realizando este tipo de cirugías con especial énfasis en la comuna de Aysén.

Entretanto Darío Posada, director (S) del Hospital de Aysén, valoró la realización de este operativo y no descartó la posibilidad de hacer nuevas intervenciones a futuro.

Este operativo se suma al que se realiza en Chile Chico entre el 24 y el 28 de abril de 2023, en la Clínica Municipal de la ciudad, donde se realizarán 200 ecografías mamarias y 40 ecografías abdominales por la misma institución pública CAPREDENA.