Joven integrante de la Agrupación “Visión de Futuro” tuvo la misión de traducir al Braille manual de la capacitación.

Puerto Aysén.- Varias son las acciones que Empresas Bahamonde de Puerto Aysén lleva a cabo en conjunto a la comunidad, trabajo colaborativo con jardines infantiles y colegios de la comuna, visitas al relleno sanitario y cursos de compostaje, son algunas de las iniciativas que han tenido una positiva evaluación de los participantes.

Precisamente esta última actividad es la que se está programando, pero esta vez, destinada a personas no videntes. Para ello, se han contratado los servicios de Bianca Marín, una joven emprendedora local, quien con maquinaria y equipos computacionales adecuados, tomó el desafío de traducir el manual del curso de Compostaje al Braille.

Contento con el resultado del trabajo se mostró, el propietario de Empresas Bahamonde, Alejandro Bahamonde.

“El manual, gracias a la voluntad y el buen servicio que nos prestó Bianca, fue traducido al Braille, lo cual, es una muy buena ayuda para las personas que van a realizar el curso de compostaje, el que está pensado poder efectuarlo en el mes de octubre de este año, para quince personas no videntes de la comuna y así tengan un alternativa o algún emprendimiento a futuro para ellos. Con esto, en realidad, uno nunca termina de aprender, para poder hacer el manual se trajeron hojas especiales desde Santiago, la impresa con que cuenta Bianca, así es que, fue muy llamativo haberla acompañado y ver el trabajo que ella realiza”.

En tanto, Bianca Marín, dijo que asumió este desafío, confiada en que lo lograría, a pesar de que, anteriormente no había realizado un trabajo tan amplio, pero para ella fue algo bonito, relevando el hecho de que se apueste por la inclusión. “Bueno, bonito, en realidad nunca había hecho un trabajo tan amplio como escribir un libro, siempre como yo vendo escrituras, he hecho folletos de siete hojas como máximo. Pero no había escrito quince libros de setenta y tantas hojas y eso es lo bueno, que la inclusión se está dando aquí en Aysén, de a poco, pero se está dando”.

Bianca, aseguró que en Aysén aun cuesta incorporar el Braille para diversos trámites, actividades, por ello, puso en valor las acciones que lleva a cabo Empresas Bahamonde. “Darle las gracias porque de a poco está integrando lo que es el sistema Braille, ya que, acá en Aysén cuesta todavía, en el hospital y en todo lugar tiene que estar, en los restaurantes. Pero en realidad aquí se ha podido incluir y eso se le agradece a don Alejandro”.

Con el buen resultado del trabajo efectuado por Bianca Marín, al elaborar los manuales en Braille, el curso de Compostaje y Vermicompostaje para personas no videntes, se podrá llevar a cabo durante el mes de este año.