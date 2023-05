De manera simbólica se realizó una ceremonia de entrega a la comunidad, tras la concreción de las faenas de restauración en el lugar.

Puerto Chacabuco.- Ante la necesidad de fortalecer las prestaciones sanitarias en todo el territorio de la comuna de Aysén, la dirección del CESFAM de Puerto Aysén, que posee bajo su dependencia el CECOSF de Puerto Chacabuco, desarrolló un vínculo de colaboración con el Club de Adulto Mayor “Arturo Prat” para utilizar sus dependencias y así aumentar las horas de médico general, las atenciones profesionales de trabajor social, nutricionista y psicólogo. Esta labor contó también con la colaboración de Mowi Chile y el Municipio para la restauración del espacio que alguna vez albergó a la Posta de la localidad y que hoy se encuentra en comodato a las personas mayores.

Al respecto, la directora CESFAM de Puerto Aysén, Dra. Milenka Adofacci Zamora, enfatizó en que esta acción responde a la “postergación existente en el territorio”. Así también, explicó que el compromiso de su administración fue conseguir un espacio físico para aumentar las atenciones en favor de los vecinos y vecinas del principal puerto de entrada a la Región. “Este es un trabajo de restauración que se ha hecho con mucho corazón por parte del equipo de Mantención, liderado por nuestra Coordinación Administrativa y ha hecho un trabajo significativo. No solamente en las horas hombres empleadas y en el financiamiento, sino que también en la vocación por estar entregando espacios que sean dignos para la atención en Salud”, puntualizó la directora.

Por su parte, Elizabeth Barría Soto, presidenta del Club de Adulto Mayor “Arturo Prat”, abordó el trabajo que efectúan como organización social destacando también la integración que ha tenido la dirección del CESFAM en estos espacios. “Me parece muy bien que la directora se integre con este grupo de adultos mayores porque hacía mucha falta en la comunidad de Puerto Chacabuco para muchas personas. Me ha gustado mucho esta colaboración y ojalá esto siga adelante y si se puede ampliar más lo que es servicios de salud para nosotros está todo bien”.

Sobre la importancia que tienen estas acciones y la línea que siguen bajo el Programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font, el delegado presidencial de la Provincia de Aysén, Jorge Díaz Guzmán, detalló que tienen relación con la seguridad desde el punto de vista sanitario. “El acceso a la salud oportuna y cercana, naturalmente que es una prioridad. De esta manera debemos trabajar, integradamente”, expresó la autoridad de gobierno.

Desde el municipio existió una valoración positiva de lo obrado por la actual administración del Cesfam. Así lo explicó el alcalde de Aysén, Julio Uribe Alvarado, quien destacó el ímpetu descentralizador que tiene esta acción, agregando que “relataban algunos vecinos lo difícil que era conseguir horas médicas o a veces por movilización perdían sus horas. Hoy día vamos a tener esas atenciones en Puerto Chacabuco, así que felicitar a todos los que han hecho posible este desarrollo”.

Un actor clave para efectuar estas faenas y otros apoyos ha sido Mowi Chile, quienes, a través de su encargada de Comunicaciones y Comunidades, Pamela Navarrete Bustamante, han articulado distintas ayudas al recinto sanitario. En este sentido, la representante empresarial abordó el compromiso de la compañía con ser “buenos vecinos” como un ente integrado a la comunidad, “estamos trabajando fuertemente, haciendo que las cosas sucedan y estamos muy contentos de estar sumándonos como un actor de apoyo para Puerto Chacabuco”.

Finalmente, Alicia Ruíz, histórica dirigenta de Puerto Chacabuco, agradeció lo efectuado para ir en aumento de las atenciones médicas en la localidad. “La doctora Adofacci hasta hoy en día nos ha respondido bien, que es la parte más importante. Ha tenido las puertas abiertas muchas veces para las personas que necesitan de su ayuda, en cuanto a las horas y todo eso ha estado super bien. Así que felicitaciones, pues hasta ahora por lo menos ha funcionado bien. Yo soy bien crítica en la situación, así que no me caso con nadie, pero esta vez parece que me doblaron la mano y eso significa algo positivo”, sentenció Ruíz.