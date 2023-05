A través de un equipo multidisciplinario integrado por S.I.P, GOPE y Labocar, la Institución -en coordinación con la Fiscalía- desarrolló múltiples diligencias, logrando incautar dos armas de fuego Cal.22 y 62 tiros de munición.

Puerto Aysén.- Exhaustivas diligencias desarrolladas por Carabineros de la 2da. Comisaría de Puerto Aysén con apoyo de servicios especializados de Coyhaique -a través de un equipo multidisciplinario- permitieron en horas de esta madrugada esclarecer los delitos de homicidio frustrado y lesiones por arma de fuego, sumado a la detención de un imputado por este hecho.

Siendo aproximadamente las 21:00 horas de ayer domingo -a través de la Central de Comunicaciones Cenco- Carabineros de Puerto Aysén fue alertado sobre la ocurrencia de disparos al interior de la sede del Club Deportivo y Social Lord Cochrane, ubicada en calle Teniente Merino N° 760 de esta ciudad.

El Comisario de Puerto Aysén, Teniente Coronel Patricio Bustos, indicó que tras la llegada del personal policial al lugar, Carabineros verificó la presencia de dos personas de sexo masculino de 63 y 40 años de edad lesionadas, “presumiblemente por impacto de proyectiles balísticos. Se activó de inmediato Samu, quienes concurrieron al lugar y trasladaron a una de las víctimas. Carabineros de inmediato comenzó a realizar las primeras diligencias investigativas, informando al Ministerio Público, instruyendo el trabajo de la Sección de Investigación Policial (S.I.P) de la 2da. Comisaría, que organismos especializados de Carabineros en el trabajo de sitio del suceso como Labocar y GOPE”, expresó.

Imputado se entregó en Comisaría

Asimismo, el Oficial Jefe añadió que en momentos en que los organismos especializados se encontraban desarrollando diferentes diligencias de investigación, se constituyó en la Unidad un individuo adulto joven, quien señaló ser el autor de los disparos que habían ocasionado las lesiones a dos víctimas adultas.

“Sin embargo, ante la escasa información que se mantenía en ese momento, Carabineros continúa desarrollando diligencias investigativas y, en horas de la madrugada realiza la incautación -desde un domicilio- de dos armas de fuego cortas, calibre punto 22 con sus respectivas municiones (62 tiros). Toma conocimiento el magistrado de turno, quien extendió una orden de detención a esta persona”, detalló el Teniente Coronel.

El imputado de 25 años de edad no registra antecedentes policiales, no así ambas víctimas, una de las cuales posee antecedentes por hurto, en tanto que la segunda persona registra seis detenciones por diversos delitos.

Respecto a las armas, estas no mantienen su número de serie legible, aunque sí se encuentran aptas para el disparo, siendo levantadas por Labocar con la finalidad -a través de los análisis químico- de poder determinar su procedencia y propietario de éstas, toda vez que el imputado no registra armas inscritas a su nombre.

El imputado, quien no registra antecedentes anteriores, fue puesto a disposición de la justicia pasando a la audiencia de control de detención por este hecho, cuya detención fue ampliada en 48 horas, en virtud de diligencias y peritajes que están en desarrollo por parte de equipos especializados.

Durante el año 2022, Carabineros incautó 195 armas, de ellas 87 son de fuego. Asimismo, se detuvo a 69 personas por infracción a la ley de armas.