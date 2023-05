En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, la Comisión Regional de Seguridad de Tránsito hizo un llamado a la convivencia vial y a tomar mayores precauciones en la temporada invernal.

Coyhaique.- En el contexto de la Semana de Seguridad Vial, efeméride instaurada por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, con la finalidad de concientizar sobre la convivencia de distintos modos de transporte y los peligros del exceso de velocidad, la Comisión Regional de Seguridad de Tránsito (CORESET), realizó un hito para destacar hábitos preventivos para conductores y ciclistas. Además se puso especial énfasis en aplicar precauciones especiales ante las condiciones climáticas de esta temporada.

En este llamado participó seremiTT, municipalidad de Coyhaique, la SIAT de Carabineros, dirección de Vialidad del MOP, la organización Cicleayque, Senda y Mutual de Seguridad.

En su intervención, la seremiTT Claudia Cantero enfatizó en adoptar prácticas seguras, para aumentar la adherencia de vehículos ante la nieve o escarcha. De igual manera, en el caso de los ciclistas y peatones se recomienda el uso de elementos reflectantes: “Las condiciones climáticas se empiezan a poner difíciles y debemos empezar a tomar las precauciones: como el uso de cadenas y neumáticos con clavos, para que las personas puedan hacerse responsables y prevenir. Además, invitar a las personas que utilizan otros medios de transporte, por ejemplo bicicleta, a utilizar sistemas reflectantes, ya que empieza a bajar la cantidad de luz durante el día”

Desde el municipio, la dirección de tránsito hizo una demostración del uso de cadenas, equipamiento muy necesario para el tránsito en nieve. Al respecto el alcalde Carlos Gatica se refirió a la planificación municipal que se contempla para esta temporada. “Como municipio estamos orientados a señalizar de buena manera los lugares que son más peligrosos con señales de tránsito. Además, estamos priorizando la colocación de sal, hace casi un mes que llega la sal para prepararnos y brindar seguridad. También vamos fiscalizar en conjunto para promover el buen uso de cadena y el uso neumáticos con clavos”, informó el edil.

El Capitán de la SIAT de Carabineros Osvaldo Mellado agregó no hay que perder de vista los resguardos básicos en el tránsito vehicular, tales como el uso de cinturón de seguridad y conducir a una velocidad prudente. “El año 2022, desde junio a septiembre, se registraron 132 accidentes en la región, de los cuales debemos lamentar 5 víctimas fatales. Así que nuestro principal llamado es al autocuidado, planificar nuestros viajes, utilizar cinturón de seguridad, respetar la velocidad tanto en zona urbana como en el radio rural. De igual forma, ante la presencia de nieve o hielo en la calzada, nuestra distancia de frenado y de tensión de un vehículo se debe aumentar hasta 10 veces”, explicó.

En este llamado, también participó el director de Vialidad, Renzo Sanders señaló que la primera etapa del plan excepcional de conservación del Ministerio de Obras Públicas se desarrolló con éxito en la Ruta 7, con buena recepción de la comunidad: “Viene la etapa 2 ahora desde el mes de junio, que son los decretos de emergencia, con lo cual nosotros pretendemos pasar todos estos eventos climáticos entre junio y octubre con la mejor cobertura que nosotros podamos entregar, dando la mayor seguridad vial posible. También esperamos el compromiso y la responsabilidad de los conductores para que en conjunto podamos evitar accidentes”.

En representación de la comunidad que se traslada en bicicleta, estuvo presente Florencia Benítez de la agrupación de movilidad activa Cicleayque, quien hizo un llamado a los conductores a tener mayor empatía hacia quienes transitan en ciclos. “Creo que falta mucho. Los automovilistas no están al tanto de la Ley de Convivencia Vial que indica que tienen que mantener una distancia de seguridad de un metro y medio con los ciclistas. Se viene el invierno, se vienen escarchas, se viene hielo y necesitamos ese espacio de seguridad. Como no tenemos infraestructura habilitante, como ciclovías, necesitamos y tenemos una ley que nos ampara y que nos permita andar por la calle, para lo cual necesitamos que la gente nos respete”, concluyó.