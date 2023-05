El sábado recién pasado entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Parental, que facilita el cobro de pensiones de alimentos adeudadas. Autoridades de Gobierno y representantes de organizaciones ciudadanas se dieron cita al mediodía del mismo sábado, para analizar el impacto que este nuevo cuerpo legal tendrá en la vida cotidiana de las mujeres y familias de la región.

Coyhaique.- A la actividad concurrieron representantes de la Red Austral Popular Educativa Feminista, activistas de derechos sexuales y reproductivos, Asociación TEApoyamos, Agrupación Cultural Atelakoya Tribal, Corporación Transformando, FENPRUSS, un profesional de la Corporación OPCION y el Colegio de Arquitectos y Arquitectas. Las autoridades de Gobierno fueron encabezadas por el delegado presidencial regional, Rodrigo Araya, quien participó junto a la seremi de la mujer y equidad de género, Andrea Morales, la seremi de Gobierno Tatiana Pla, la seremi de educación, Isabel Garrido y la directora (S.) de la Corporación de Asistencia Judicial, María Francisca Vilches.

Entre los aspectos destacados de esta ley, está el hecho de que permitirá a los adultos a cargo de menores a quienes se les adeude la pensión de alimentos, solicitar al Tribunal que realice una búsqueda de patrimonio de cuentas bancarias e inversiones del deudor, para exigir el correspondiente pago.

De esta forma, se enfrenta lo que hasta el día de hoy representa una importante vulneración de derechos de las niñas, niños y jóvenes, así como la violencia económica que sufren las mujeres que deben enfrentar solas el costo económico de la crianza de sus hijos.

El delegado regional Rodrigo Araya destacó el impacto que esta medida tiene como parte de una política de Gobierno por otorgar mayor seguridad social. “Para nuestro presidente Gabriel Boric y nuestro Gobierno es una ley tremendamente significativa. Conlleva un una justicia hacia las familias y principalmente las mujeres que han tenido problemas complejos para resolver el apoyo económico de sus ex parejas. La responsabilidad de la crianza de los niños tiene que ser compartida y tiene que existir ese apoyo. Esto nos permite que el sistema judicial sea el encargado de encontrar esos recursos”, afirmó la autoridad regional.

El representante del presidente Gabriel Boric en la región de Aysén, aseguró que a partir de ahora, se otorga más justicia para niños, niñas y jóvenes y para quienes los cuidan, que hoy son víctimas de irresponsabilidad o de la violencia económica, porque el pago oportuno de la pensión es un derecho de quienes cuidan y de los hijos e hijas.

La seremi Andrea Méndez, señaló que lograr que el Estado asuma un rol frente a este tipo de injusticias, es concretar un compromiso político de gran envergadura. “Estamos contentas y orgullosas de materializar lo que le propusimos a la ciudadanía cuando comenzamos como Gobierno. Comprendemos que con esta ley subsanamos derechos que estaban postergados y menoscababan el bienestar de las mujeres, niños, niñas y adolescentes de nuestra región”, comentó la representante de la cartera de Mujer y Equidad de género.

Por parte de las organizaciones presentes en el encuentro, Paulina Monsalve, representante de la Corporación Transformando, indicó que “nos pone muy contentos, yo creo que obviamente a todo chileno, chilena, a las mujeres que no se les paga la pensión de alimentos les pone muy feliz así que es para todos nosotros una excelente noticia y creemos que es algo que estaba al debe y está súper bien”. Jimena Silva, tesorera de la misma organización dijo que “me parece un tremendo avance. Hoy día se puede hablar de justicia para muchas mujeres que no reciben las pensiones que les corresponden, de aquellos que también tienen una responsabilidad en la crianza de sus hijos e hijas”, comentó.

Por su parte, Javiera Estuardo, activista por los derechos sexuales y reproductivos, mencionó que es muy importante que se legisle en favor de la dignidad de las mujeres. “Y que esto ya no quede al libre albedrío. Esto libera a las mujeres de muchas humillaciones que tienen que pasar al respecto y esta ley lo establece como un deber. Es beneficioso para muchas mujeres que tienen que pasar por esto en lo cotidiano y esperamos que se siga legislando en favor de las mujeres”, mencionó.

Al término del encuentro, la seremi Andrea Méndez enfatizó el llamado a formalizar las deudas de pensiones de alimentos, iniciando el proceso para quienes no lo hayan hecho o retomarlo para quienes lo hayan abandonado. Para ello, reiteró que el primer paso es buscar la información accediendo por ejemplo a la página web https://minmujeryeg.gob.cl/, a las redes sociales del Ministerio de Mujer y Equidad de Género o consultando en las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial.