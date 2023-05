Durante la semana pasada, detectives de la Sección Migraciones y Policía Internacional Aysén de la Policía de Investigaciones de Chile desarrollaron un operativo de fiscalización de extranjeros que culminó con 18 personas denunciadas por infringir la Ley de Migraciones y Extranjería en la localidad de Melinka, comuna de Guaitecas, uno de los procedimientos con la mayor cantidad de extranjeros infractores detectados en un solo control en la región.

Melinka.- Sobre este servicio focalizado en la zona insular del norte de la región, el subcomisario Carlos Aranguez, jefe de la Sección de Migraciones Aysén, informó que “previo análisis de información, logramos establecer que en una empresa pesquera situada en esa comuna había ciudadanos extranjeros que, probablemente, podrían no contar con los permisos pertinentes para ejercer actividades remuneradas”.

En el lugar, agregó el jefe de Migraciones Aysén, “constatamos que había un alto número de extranjeros y al revisar la situación migratoria de estos, 18 de ellos incurrían en infracciones a la Ley N°21.325 de Migraciones y Extranjería, particularmente, por ser turistas con permanencia transitoria en el territorio nacional, ejerciendo actividades remuneradas sin contar con el permiso correspondiente y extranjeros que ingresaron de manera irregular a Chile por pasos no habilitados, por lo cual se procedió a cursar las respectivas denuncias que serán remitidas al Servicio Nacional de Migraciones”.

Esta fiscalización responde a diversos factores y coordinaciones realizadas con el fin de recabar la mayor cantidad de información para proceder a su análisis y depuración para efectuar el control de una manera más eficiente, “la idea no es realizar un control aleatorio, sino que un control focalizado a través del análisis y la investigación”, puntualizó el subcomisario Aranguez.

“Como institución desarrollamos estos servicios en las comunas de la provincia para atender de forma presencial a empleadores y extranjeros, revisar su documentación y orientarlos en los trámites para que no incurran en infracciones a la Ley de Migraciones”, recalcó el jefe de la unidad y, además, recomendó concurrir hasta los complejos policiales de la PDI, portando todos los documentos, para revisar la información.

A la fecha, gracias a la labor de la Sección de Migraciones y Policía Internacional Aysén se han controlado a más de 150 personas en la provincia, denunciando a 63 extranjeros por diversas infracciones a la ley, lo que representa un 64.2% del total de denunciados del año 2022.