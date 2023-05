Representantes de una decena de organizaciones llegaron hoy a la plaza de Puerto Montt y marcharon hasta la Delegación Presidencial de Los Lagos, para manifestar su descontento con los efectos que tendrá la nueva legislación que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, al prohibir a futuro la salmonicultura en reservas.

A esta marcha, se sumaron manifestaciones en el canal de Chacao y en Quellón, en Chiloé, y en Puerto Natales.

Puerto Montt.- Más de 10 mil personas se reunieron en la Plaza de Puerto Montt para protestar en contra del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que será votado este lunes en Comisión Mixta.

Con carteles y llamados a defender el motor de la economía del sur austral, -apoyados además con sonido de las sirenas de los barcos en la bahía de Puerto Montt-, los trabajadores de la salmonicultura llegaron hasta la Delegación Presidencial de Los Lagos, exigiendo que no se apruebe dicho proyecto. Ello, porque el trámite incluye una modificación al artículo 158 de la Ley de Pesca y Acuicultura, que elimina a futuro la salmonicultura desde reservas nacionales y forestales.

A este movimiento se sumaron manifestaciones en el canal de Chacao y Quellón, en Chiloé, y una marcha en Puerto Natales.

La masiva movilización fue organizada por el Sindicato Nacional de Buzos; Sindicato Nº3 de la planta “Los Fiordos” de AquaChile en Quellón; Sindicato de la empresa Aguas Claras; Federación de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera; Confederación de Trabajadores del Sur; Corporación de Trabajadores del Salmón; Central Unitaria de Trabajadores Llanquihue; Confederación Nacional de Trabajadores del Salmón y Mitílidos; Multisindical de Trabajadores Salmoneros; Coordinadora Nacional de Trabajadores del Salmón; y el Sindicato Conductores Zona Sur, entre otras agrupaciones.

Al iniciar la manifestación, la presidenta del sindicato de Blumar, Paola Sanhueza, indicó que “el descontento que hoy tiene nuestro sector es por los oídos sordos que ha hecho el gobierno con respecto al proyecto que se está discutiendo en la Comisión Mixta, donde no han querido escuchar a los trabajadores. Somos alrededor de 70 mil trabajadores. Todos estos proyectos solo perjudican y empobrecen nuestro país. Vamos a defender nuestro derecho al trabajo”.

Si bien el gobierno ha indicado que el proyecto de ley no tiene efecto retroactivo, los trabajadores explicaron que sí habría efecto en sus puestos de trabajo. Sanhueza señaló que estas concesiones de salmonicultura ubicadas actualmente en reservas “tienen un plazo de 25 años y, con la nueva norma, no se renovarían”, por lo que “las empresas no tienen proyección ni estabilidad para seguir funcionando”.

El presidente de la Multisindical de Trabajadores del Salmón y Ramas Afines, Alejandro Santibañez, indicó que “hoy día los trabajadores están más unidos que nunca (…) Creemos que es injusto que por secretaría quieran sacar a los salmoneros del sur de Chile. Más que a los salmoneros, a los trabajadores”. Asimismo, Santibáñez aseguró que el proyecto de la Ley SBAP “es un buen proyecto, pero no se metan con los trabajadores”.

En la manifestación participó también el senador por Los Lagos, Fidel Espinoza (PS), quien indicó “soy protector del medio ambiente, siempre he fiscalizado a las salmoneras, pero eso no significa que aprobemos un proyecto de este tipo, que a todas luces pone en riesgo miles de puestos laborales”, y aseguró que la iniciativa “va a significar un desempleo brutal en nuestra región”.

Por su parte, el director territorial de SalmonChile, destacó que la movilización de hoy fue “un hecho histórico. Más de 10 mil trabajadores, representantes de proveedores, pymes, transportistas, navieras y toda la cadena de valor de la salmonicultura expresaron su preocupación por las consecuencias de este proyecto de ley para el sur austral, que pone en jaque el futuro de este sector productivo”.

Los trabajadores destacaron, además, que todas las manifestaciones fueron pacíficas, y destacaron que “acá no marchamos en contra del medio ambiente, sino en contra de una mala política pública que pone en riesgo miles de puestos de trabajo”.