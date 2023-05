La Plaza de Puerto Cisnes fue el lugar de encuentro de las Fuerzas Armadas, organizaciones sociales, voluntariados y establecimientos educacionales que se sumaron al desfile en homenaje a los 58 años de la comuna.

Cisnes.- A esta ceremonia llegaron autoridades regionales, provinciales y comunales, encabezadas por el Alcalde Francisco Roncagliolo Lepio, quien puso en valor la historia que posee el territorio y a la vez agradeció a quienes participaron de esta jornada.

“En lo particular muy contento, muy agradecido por la presencia de nuestros vecinos, también de todas las personas que fueron parte de este desfile cívico – militar. El objetivo y el sentido nuestro esta en reconocer la historia que tiene nuestra comuna, no solamente de la formación por decreto, sino que todo lo que significó antes, de todas las personas que llegaron con mucho tiempo de anticipación acá y empezaron a colonizar y hacer patria en estos sectores tan aislados. Además, hoy se nos presentan múltiples desafíos como comuna, por ejemplo, el cuidado de nuestro litoral, hoy tenemos hartas amenazas que debemos enfrentar de buena forma y en unidad. Eso también es parte de la dinámica que nos hemos planteado como administración, lo que tenemos que pensar es, en la proyección de la comuna de Cisnes hacia el futuro”.

Roncagliolo, junto con relevar el permanente trabajo con la comunidad y sus organizaciones, destacó la labor de los funcionarios municipales. Reconociendo igualmente que hay que cosas que se pueden mejorar, pensando en el beneficio y apoyo a la propia ciudadanía.

“Agradecer también a todos nuestros funcionarios, a las personas que hacen posible que la municipalidad también se mueva, eso de repente queda postergado cuando hay cosas que faltan, cosas que fallan. Pero decirle a la comunidad, nos podemos equivocar, nos hemos equivocado más de una oportunidad, pero el sentimiento final siempre va en generar beneficios y apoyo a nuestra comunidad, estar siempre presente en lo que más se pueda. Tenemos una base social importante dentro de la gestión, por lo tanto, siempre estamos ahí cuando alguien lo requiere, así es que, a seguir trabajando juntos, a seguir proyectando la comuna de Cisnes. Agradecido de la gente, de las familias que se quedaron aquí en la comuna hace mucho tiempo atrás y hoy día también, porque son la base de avanzar hacia el futuro en una comuna tan linda como esta”, indicó, el Alcalde de la comuna de Cisnes, Francisco Roncagliolo.

A la ceremonia asistieron los Concejales, Ximena Arévalo, Carlos Valdés, Francisco Abarca, se excusaron de no estar presentes, el Concejal Larry Lectcher y la Consejera Regional Paola Rodríguez, a quienes el Alcalde Roncagliolo agradeció la deferencia y permanente apoyo a la actual gestión municipal en bien de la comunidad.