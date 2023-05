Las autoridades de la Región de Aysén valoraron la aprobación en el Congreso, el cual se logró con diálogo tripartito, en primera instancia con trabajadores y luego con representantes de Mipymes, con quienes se acordó la ampliación de diversos beneficios, entre ellos, subsidios directos y alivio tributario, que deben postularse en www.sii.cl.

Coyhaique.- Ya fue publicada en la Diario Oficial la ley que aumenta gradualmente el salario mínimo hasta $500 mil en julio de 2024 y que entrega una serie de apoyos y subsidios a cooperativas y a micro, pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa ingresó al Congreso el pasado 24 de abril, luego de un acuerdo alcanzado por el Gobierno con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a lo que posteriormente se sumó un acuerdo con una serie de organizaciones pymes.

El Delegado Regional Presidencial de Aysén, Rodrigo Araya hizo énfasis en que este proyecto de ley es parte de las medidas de seguridad económica, “Para nuestro Gobierno la seguridad económica es uno de los tres pilares fundamentales que dirige toda la acción legislativa y el sueldo mínimo ha sido una de las grandes tareas que hemos acometido, logrando el más grande el aumento del sueldo mínimo al inicio del Gobierno de $350.000 a $380.000 a los tres meses de Gobierno y ahora vamos con un tremendo logro, que es llegar a los $ 500.000 el próximo año, 2024. Es un trabajo importante que ha hecho nuestra Ministra del Trabajo, la gestión con parlamentarios, con trabajadores y con empleadores también, el diálogo en conjunto es tremendamente importante porque este es un beneficio y un gran logro para todo nuestro país”, afirmó.

A su vez, el Seremi de Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz, destacó la ley como parte del concepto de trabajo decente que está impulsando la cartera, explicando la gradualidad en su implementación, “Como Ministerio del Trabajo y Previsión Social tenemos una gran noticia, se aprobó por parte de la Cámara de Diputados el aumento del Salario Mínimo, eso es una gran noticia para los trabajadores y las trabajadoras y esto básicamente consiste en que de manera retroactiva al 1 de mayo se va a pagar $440.000, al 1 de septiembre se va a pagar $460.000 y en julio del 2024 llegaremos a los $500.000. Esto es parte del Trabajo decente que señala nuestro Gobierno del Presidente Boric, nos interesa que los trabajadores vean que se está haciendo el esfuerzo, aquí hay también diálogo social tripartito donde se escuchó la demanda de las pequeñas empresas y por eso hay medidas de apoyo para ellas. Reiterando lo anterior, esta gran noticia para los trabajadores, quiero invitar a las pequeñas empresas a entrar a wwwsii.cl y que vean ahí si son beneficiarios”, puntualizó.

Por su parte, el Seremi de Economía, Felipe Rojas, comentó sobre el apoyo a las micro y pequeñas empresas, “En el Congreso Nacional se aprobó el sueldo mínimo y además una serie de medidas que acompañan a las micro y pequeñas empresas. Lo interesante de todo esto es que fue un trabajo colectivo, no solamente fue del Ministerio de Economía y del Ministerio del Trabajo, sino que también de los distintos gremios que representan a la enorme diversidad nacional y regional de las micro y pequeñas empresas. Entre las medidas que se presentaron se encuentran, por ejemplo, el tema de la bonificación al sueldo mínimo, una medida que ya venía del año pasado y que fue bien reconocida y positiva por parte de los actores, hay otra serie de medidas como el alivio financiero, algunos temas tributables, así es que los invito a informarse, revisar las redes sociales y vamos a estar contando en más detalles las distintas medidas”, aseveró.

Detalle del proyecto

Junto a la gradualidad del aumento explicada por el Seremi Díaz, en caso de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado durante 2023 supere el 6%, se realizará un alza previa de $10.000 el 1 de enero de 2024, quedando el salario mínimo en $470.000 en dicha fecha, para después continuar con la gradualidad anteriormente descrita. Posterior a esa fecha, el proyecto contempla, a todo evento, un reajuste automático del ingreso mínimo mensual conforme el IPC que se registre entre los meses de julio-diciembre de 2024 y que se concretará en enero del 2025.

Además, el proyecto presentado por el Ejecutivo, y también en acuerdo con la CUT, contempla reajustar los tramos de la Asignación Familiar a partir de mayo de 2023, lo que aumentará la cobertura y los beneficios de los actuales afiliados, fijándose diferentes tramos hasta los $1.175.196.

En torno al Subsidio Mensual para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado que rige hasta el 31 de diciembre de 2023, según consta en la Ley N° 21.218, el proyecto ajusta los parámetros para beneficiar a las y los trabajadores con ingresos mensuales de hasta $500.000, extendiendo así su vigencia desde el 31 de diciembre de 2023 al 30 de junio de 2024. Esto, pues al 1 de julio del mismo año, el ingreso mínimo mensual ya alcanzará dicho monto.

Apoyo a las Mipymes y Cooperativas

Para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas a cumplir con el reajuste del ingreso mínimo mensual, se diseñó un subsidio que consiste en un esquema de montos para cada uno de los periodos de alza del salario mínimo, el que varía según tamaño de empresa.

Además, se creó un mecanismo de protección que se activa en caso de que las condiciones macroeconómicas del país empeoren y tiene, por efecto inmediato, aumentar los montos que recibirán las empresas de menor tamaño.

La discusión en el Senado permitió fortalecer el diseño de este subsidio, aumentando el número de empresas beneficiarias:

• Ahora, el subsidio se amplía también para aquellos trabajadores que registren un sueldo entre $411 mil y $500.000.

• Ya no se diferencia entre beneficiarias antiguas (del subsidio anterior) y nuevas, para los distintos aspectos del subsidio. Sin perjuicio de lo cual, el monto por trabajador entre los meses de mayo y agosto de 2023 será de $10.000 superior para las beneficiarias del subsidio anterior, respecto de quienes no accedieron o no lo solicitaron el año pasado. Este fue un compromiso adquirido en los gremios de MiPymes en la negociación y que estamos manteniendo.

• Se actualizó la forma en que uno mira la cantidad de trabajadores. Ahora, el SII determina el mejor mes de entre enero y abril de 2023 que le permita a la beneficiaria obtener el monto total más alto posible. Este ajuste garantiza que siempre se mirará el mejor escenario para la empresa, dentro de los marcos de la ley.

El subsidio estará vigente hasta abril de 2025. Con todos estos ajustes, el subsidio ahora irá en beneficio de cerca de 180 mil MiPymes y Cooperativas. Esto representa un esfuerzo del Estado superior a los $320.000 millones, que en caso de activarse el mecanismo de protección estaría cercano a los $400.000 millones.

¿Cómo acceder? Tal como se hizo el año pasado, todas las empresas (MiPymes y Cooperativas, fundaciones y comunidades) deberán solicitar el beneficio una única vez en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII), accediendo con clave única o tributaria.

Junto con el subsidio, se comprometieron varias medidas complementarias para apoyar a las MiPymes y Cooperativas. Destacan:

• La extensión del beneficio de la tasa del 10% del impuesto de primera categoría a empresas acogidas al régimen pro pyme durante 2023 y mantener la tasa en un 12,5% durante 2024.

• Otorgar discusión inmediata al proyecto de compras públicas, que tiene importantes mejoras para asegurar la participación de las MiPymes y cooperativas en las compras del Estado.

• Permitir la renovación de los permisos de circulación sin perjuicio de la existencia de deudas referidas a los préstamos solidarios.

• Otorgar urgencia al proyecto de olvido financiero para proteger a las empresas de evaluaciones crediticias injustas.

• Extender hasta marzo 2024 el beneficio de alivio de deuda tributaria.

• Garantizar la participación efectiva de las MiPymes en el Consejo Superior Laboral.

• Trabajar con el Ministerio de Energía ayudas para las MiPymes frente al alza de la cuenta de la luz.

• Construcción de un plan de desarrollo estratégico de las MiPymes y modernización del Estatuto MiPyme.