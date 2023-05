Frente a la preocupación que existe por la inminente votación en la Cámara de Diputados del proyecto que regula la extracción de recursos bentónicos, que incluye un artículo que permite el ingreso de flotas de otras regiones a depredar los recursos de Aysén, un grupo de parlamentarios y la Gobernadora Regional se reunieron en el Congreso con dirigentes de la pesca artesanal.

Valparaíso.- En la reunión participaron los diputados René Alinco, Marcia Raphael, Miguel Ángel Calisto y el Senador David Sandoval, además de la Gobernadora Regional Andrea Macías y el Consejero Regional Omar Muñoz. También participaron legisladores y pescadores representantes de la región de la Araucanía y de Magallanes, territorios que también se ven afectados por el polémico artículo 50 de este proyecto de ley.

Según la Gobernadora Regional “se ha generado algo que es muy importante que es la unión de todas las autoridades regionales en relación a un tema que nos debe convocar, porque tiene directa relación con el desarrollo de nuestra región. Quiero relevar el trabajo conjunto, mancomunado. Se ha vuelto a levantar un frente regionalista por la regionalización de los recursos pesqueros como una forma de administración que pueda proteger y salvaguardar la conservación de nuestros recursos y un manejo adecuado, no en contra de los sistemas productivos, sino que una producción que sea regulada y que sea amigable con el medio ambiente, con prácticas sustentables”.

Sobre el particular, el Senador David Sandoval indicó que “cuando una región distinta quiere ir a un sector diferente a extraer recursos, es porque en aquella zona de origen han extraído sus recursos de manera irracional, y, por lo tanto, se encuentran sin su masa para mantener sus actividades. ¿Y cómo lo resuelve el Estado?, cuya indicación viene del propio Gobierno, es abriendo las fronteras de todas las regiones para quienes han depredado sus recursos y terminen haciendo lo mismo en otras zonas”.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Calisto señaló que “estamos enfrentando juntos estos tremendos desafíos en materia pesquera. Muchas zonas del país están buscando ingresar a las aguas de Aysén a extraer nuestros recursos, particularmente de la décima y octava región. Esto no lo vamos a permitir, por lo que estamos haciendo las gestiones con distintas bancadas políticas para asegurar que se rechace esta propuesta que viene principalmente de parlamentarios de Los Lagos”.

La diputada Marcia Raphael afirmó que “Las zonas contiguas representan una amenazada para la pesca y los recursos bentónicos de nuestra región. La unidad de las distintas autoridades de nuestra región es fundamental para impedir esto y rechazar el artículo 50 de este proyecto, que permite la extracción de tres recursos por parte de pescadores de los lagos, no lo vamos a permitir”.

Finalmente, Renato Flores, dirigente de la pesca de Aysén, señaló que “estamos con mucha esperanza y fe que vamos a sacar los intereses de nuestra región adelante. Nosotros no somos representadas por las grandes confederaciones, por eso debemos mantener esta alianza pesquera sur austral para defendernos. Vamos a sumar a todas las regiones que quieran sumarse a luchar por la regionalización de los recursos pesqueros”.