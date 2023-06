La clausura del local nocturno Karma, ubicado en Moraleda 420, Coyhaique, concretó el viernes último, la Delegación Presidencial Regional de Aysén, en el marco del Plan Calles sin Violencia y Plan Regional de Seguridad Pública.

Coyhaique.- El operativo fue desarrollado por Carabineros e inspeccionado por el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, el alcalde Carlos Gatica, y la Coordinadora de Seguridad Pública, Camila Covarrubias, tras constatarse el incumplimiento de una serie de normativas asociadas a este tipo de establecimientos.

Entre ellos, el establecimiento no cuenta con patente para expendio de bebidas alcohólicas ni para salón de baile/discoteca, no tiene medidas de seguridad, plan de emergencias, ni sistema de seguridad privada.

“Hemos procedido a la clausura de este local, porque las denuncias de los vecinos y las fiscalizaciones realizadas por la Municipalidad, Servicio Impuestos Internos y Carabineros de Chile, han demostrado que en este local y en las inmediaciones se incumplen normas de seguridad básica. Hay detenidos por lesiones y, además, se ha constatado que el regente de este local no cuenta con patente de alcoholes, plan de seguridad e, incluso, se ha detectado consumo alcohol de menores de edad al interior de este recinto. Un mandato de nuestro Presidente de la República es velar por la seguridad ciudadana y, por eso, estamos procediendo a la clausura de este local, para que no haya situaciones de riesgo de nuestra gente y sobre todo de los jóvenes en nuestra comuna”, afirmó Rodrigo Araya.

El alcalde Carlos Gatica añadió que este trabajo intersectorial busca reducir la ocurrencia de delitos. “Hoy día se puede dar termino a un proceso amplio, de trabajo en equipo, que brinda seguridad, como parte del plan de seguridad del municipio de Coyhaique, que sigue trabajando en conjunto, con distintas instituciones para brindarle seguridad a nuestros vecinos y garantizar a nuestros jóvenes, nuestros adolescente, que puedan concurrir a locales que cumplen con normativas de seguridad, pero también de alcoholes vigente, porque queremos el desarrollo íntegro de nuestra ciudadanía, pero siempre velando por la seguridad y que se cumpla la normativa actual vigente del Estado de Chile”, señaló.

El prefecto de servicio de la Prefectura de Carabineros Aysén, Teniente coronel Juan Muñoz, llamó a evitar riesgos innecesarios al concurrir a lugares que incumplen las normativas.

“Preventivamente se están desarrollando las acciones pertinentes para que no ocurran hechos que ya han sido denunciados el Ministerio Público los cuales, desafortunadamente, han ocurrido, incluso, hasta lesiones a personas que se encontraban en el interior de este local. También estamos previniendo que ocurran situaciones de riesgo mayor. Hago un llamado a nuestra ciudadanía que no concurra a este tipo de locales y con la clausura, en el caso de que esta sea violentada, van a incurrir en una nueva tipificación delictual, la cual Carabineros de Chile o los fiscalizadores se van a ver en la obligación de denunciar al Ministerio Público e iniciar procesos judiciales de una mayor envergadura”, enfatizó.

Camila Covarrubias destacó que la medida “pone término a la sensación de inseguridad que ha tenido la población respecto a situaciones de violencia que han ocurrió tanto al interior como en el entorno de estos locales. Así es que es una respuesta para que la ciudadanía hoy en día pueda estar tranquila y que, como señaló Carabineros, los jóvenes y las personas que concurren a este tipo de locales, se abstengan de hacerlo porque no cumple con la normativa y se ponen en riesgo ellos mismos y otras personas”.

Las autoridades recalcaron que el Plan Calles sin Violencia y el Plan Regional de Seguridad Pública consideran un refuerzo de los controles preventivos y fiscalizaciones, para prevenir delitos e incivilidades y aumentar la seguridad en la población.