En la “Ceremonia por las y los trabajadores y el trabajo decente” se reconocieron trayectorias laborales y la ley de las 40 horas como un avance en derechos.

Puerto Aysén.- En una emotiva ceremonia desarrollada hace algunos días en Puerto Aysén y en el contexto del Mes de los y las trabajadores, en la Delegación Provincial de Aysén se realizó la “Ceremonia por las y los trabajadores y el Trabajo Decente”, organizada por el Seremi de Trabajo y Previsión Social junto a dirigentes sindicales. La actividad contó con la participación de dirigentes, trabajadores y trabajadoras, Delegado Provincial de Aysén(s), Samuel Navarro, Alcalde de la I. Municipalidad de Aysén, Julio Uribe; Seremi de la cartera, Rodrigo Díaz, Seremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz; Jefe de la Inspección de Aysén, Luis Godoy; Coordinadora regional de ChileValora, Valeska Valenzuela; Jefe(s) sucursal Puerto Aysén del Instituto de Previsión Social, Luis Valenzuela; jefe de seguridad pública del municipio, Marcos Coñuecar; representante territorial de Salmón Chile, Fernando Camiruaga, representante del Instituto de Seguridad Laboral de Puerto Aysén y parte del equipo Sence.

El reconocimiento fue organizado por el Seremi de Trabajo y Previsión Social junto a presidentes/as de sindicatos, de manera de destacar la trayectoria laboral de destacados trabajadores y trabajadoras de Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, lo cual fue una sorpresa para todos los homenajeados/as.

El Delegado(s) provincial de Aysén, Samuel Navarro, destacó que éste sea un reconocimiento desde los mismos sindicatos junto a la autoridad, en el contexto del trabajo decente, “Nos parece muy relevante que sean los propios trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones Sindicales, a través de los sindicatos que establezcan estos homenajes con deber y una responsabilidad de avanzar hacia un trabajo decente, el que no solamente es por una disposición de una norma internacional, es porque estamos convencidos de que debemos avanzar como sociedad civilizada y democrática hacia el trabajo decente como una meta, como un objetivo permanente. Mejorar las condiciones a las organizaciones sindicales, para defender los derechos de los trabajadores son responsabilidades, son principios, son orientaciones que vamos a estar trabajando como Gobierno del Presidente Gabriel Boric”, afirmó la autoridad, quien subrogaba el cargo antes que asumiera el actual delegado Jorge Díaz.

Sobre el reconocimiento, el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz, comentó, “Estamos acá en Puerto Aysén, reconociendo a dirigentes sindicales y trabajadores por su trayectoria laboral y sindical, muchos del sector del mar, en esta actividad que denominamos “Los trabajadores y trabajadoras por el trabajo decente”. Nuestro Ministerio del Trabajo y Previsión Social está fuertemente trabajando por el trabajo decente para el buen vivir, que esto se haga carne, que lo podamos llevar a la práctica también con las 40 horas, que ya es ley de la República. Eso nos permite, junto con esto poder avanzar. Nuestros trabajadores van a tener tiempo para ellos, para sus familias, para reencontrarse, para finalmente tener una mejor sociedad. Hoy día los puntales, los líderes son los dirigentes, los que están acá y distinguimos aquí en la comuna de Aysén, en la provincia de Aysén. En el tripartismo donde el Estado – Trabajadores -Empresas, los dirigentes sindicales son fundamentales. En esta actividad estamos muy contentos porque pudimos reconocer a los dirigentes, también a los trabajadores por su trayectoria, sin que ellos lo supieran, de sorpresa, así es que quedamos satisfechos y contentos”

Reconocimientos

Junto al Sindicato Independiente de la Construcción de Aysén, se reconoció a Luis Levicoy. Junto a la empresa Servicios Industriales Bahamonde se reconoció a Marco Oyarzún y con Transportes Bahamonde, a Mauro Cristopher Jonsson, trabajadores de larga trayectoria laboral en sus lugares de trabajo.

Junto a la Agrupación de Maestros de Ribera de Puerto Aysén, se reconoció a José Barrientos, quien comentó emocionado, “(Es) Un orgullo para mí en lo personal, porque nosotros hace bastantes años que estábamos formalizados como sindicato y de repente nos llegó todo lo que a una organización como la de nosotros sea tomada en cuenta, a nivel nacional e internacional también, reconocidos como Patrimonio Nacional de Chile en el Ministerio de Cultura en Santiago y le agradezco a las autoridades de ahora que están muy preocupados de nosotros”.

Junto al Sindicato Profesional de Estibadores y Desestibadores Marítimos de Puerto Aysén, se reconoció a Agustín Herrera y a las dirigentas Ruth Maldonado y Luz Figueroa. Ruth destacó su orgullo por la labor que realizan, “Muy orgullosa de estar en el sindicato en general y de mi trabajo, me encanta, igual bueno que nos reconocieron. Yo no tenía idea, fue sorpresa, feliz, es bueno que nos reconozcan. Feliz porque llevo 24 años casi en el puerto y es emocionante. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esto”.

Por su parte, Agustín Herrera, dijo estar feliz por el reconocimiento de sus compañeros, “Estoy contento, feliz por el cariño que me tienen mis compañeros, cada uno de ellos, en cada faena igual me demuestran el aprecio, que me quieren, por ser el más antiguo. Feliz, fabuloso”, mencionó.