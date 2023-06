Luego de intensas negociaciones, conversaciones y debate, la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó los artículos que, en el marco de las modificaciones a la Ley de Pesca, permitían a los buzos de la Región de Los Lagos ingresar a la Región de Aysén para llevar a cabo libremente la extracción de los recursos bentónicos, como el erizo, la almeja y la luga.

Aysén.- El riesgo de que entrara a las costas ayseninas la flota de la décima región motivó una intensa gestión política por parte de parlamentarios, autoridades regionales y dirigentes de la pesca artesanal.

En ese sentido, la Gobernadora Andrea Macías Palma mostró su satisfacción con la decisión del Parlamento, afirmando que “lo más importante es destacar el trabajo conjunto, frente a un tema que nos afecta como región, de todos los parlamentarios y del Gobierno Regional también, donde pudimos reunirnos, conversar con los distintos representantes de la pesca artesanal, y mostramos que con unión y poniéndole sensatez, y explicando además al resto de los parlamentarios del país, podemos lograr resguardar nuestros recursos y hacer frente a un abuso que ha sido permanente, constante, y que ha ido en desmedro de nuestra región”.

Mientras que los diputados Miguel Ángel Calisto, René Alinco y Marcia Raphael solicitaron la votación por separado de dichos artículos, la Gobernadora Macías, junto al presidente de la Comisión de Fomento Productivo del Consejo Regional de Aysén, Omar Muñoz, y el dirigente de la pesca artesanal de Islas Huichas, Fabián Teca, llegaron hasta el Congreso la semana pasada para presionar por el rechazo de las enmiendas.

En medio de estas gestiones, se dio el primer impulso a lo que pretende ser un frente por la administración regional de los recursos pesqueros, respecto de lo cual, la Gobernadora aseguró que “aquellas regiones, aquellos territorios, que tienen hoy sus pesquerías agotadas o colapsadas, es porque ha habido una sobreexplotación, y nosotros como Región de Aysén no podemos pagar los costos de un manejo que no ha sido sustentable en otros territorios. Debemos resguardar los recursos, porque aquí no podemos sacrificar a las generaciones futuras”.

Frente a esta positiva noticia para el litoral de Aysén, el Consejero Omar Muñoz también valoró lo votado en el hemiciclo de la Cámara Baja. “En el Consejo Regional es una preocupación el poder resguardar los recursos bentónicos, que sean tratados sustentablemente, resguardarlos para las unidades extractivas de la región. En ese sentido, fuimos a Valparaíso con la Gobernadora, hicimos una serie de gestiones, y hoy estamos muy satisfechos de que esa normativa no haya prosperado”, manifestó el presidente de la Comisión de Fomento Productivo.