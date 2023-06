Alrededor de las 13:30 horas del viernes, se alertó a los organismos de emergencia de un hecho que a esa hora estaba ocurriendo en el colegio Santa Teresa, ubicado aproximadamente a un kilómetro en la ruta que a Puerto Aysén y Coyhaique.

Puerto Aysén.- Se trató de la inflamación de la caldera del recinto, tal como lo informó el Comandante del Cuerpo de Bomberos, Luis Martínez Gallardo.

“Recibimos una alarma que nos indicaban como lugar el colegio Santa Teresa, que está a la salida de Puerto Aysén por la ruta 240. Así es que, despachamos dos unidades del Cuerpo de Bomberos, al llegar al lugar ya se había hecho la evacuación de los alumnos. Había fuego en el sector de la caldera, en el entretecho, una radiación que se produjo a través del ducto, no pasando a mayores”.

Bomberos realizó su labor por aproximadamente dos horas, con la finalidad de revisar bien el lugar y evitar rebrotes. “Se hizo un control, trabajamos alrededor de dos horas para poder dejar todo debidamente resguardado y que no haya problemas. Solamente el incendio estuvo circunscrito al sector de la caldera y no tuvimos lesionados”, agregó el Comandante Luis Martínez.