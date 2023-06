Ante la negativa del Gobierno a retirar el proyecto de ley que elimina la figura del Delegado Presidencial Regional, la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (AGORECHI) decidió suspender las conversaciones con el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Coyhaique.- Una de las firmantes de la declaración de la agrupación, es la Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías Palma, quien aseguró tener la convicción de que el Mandatario cumplirá sus compromisos en descentralización, pero es él quien debe conducir este diálogo político.

“Una iniciativa de este tipo debemos conversarla de manera directa con el Presidente de la República. Si bien creo en el espíritu descentralizador del Presidente, esto no se refleja en sus ministros o algunos subsecretarios”, manifestó la primera autoridad regional de Aysén.

Respecto de la discusión sobre la permanencia o no de la figura del Delegado Presidencial como designado del Ejecutivo a nivel central, la Gobernadora aseguró que este trabajo está perfectamente realizado por los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremi).

“El Gobierno nacional está suficientemente representado en cada uno de los territorios a través de las distintas seremis, 18 en el caso de la Región de Aysén. Entendiendo que alguien debe ejercer un rol de coordinación entre los servicios y el Gobierno Nacional es importante no dejar de reconocer que la máxima autoridad de una Región somos los y las Gobernadoras Regionales”, concluyó.

Los Gobernadores y Gobernadoras agrupados en AGORECHI concluyeron su comunicado solicitando al gobierno del presidente Gabriel Boric una señal de buena fe, que se manifieste en el retiro inmediato del proyecto de ley en cuestión. Lo anterior, con la finalidad de poder consensuar un acuerdo que establezca de manera clara los compromisos adquiridos en pos de garantizar la transferencia de competencias a los gobiernos regionales y continuar el proceso descentralizador necesario para el desarrollo de Chile y sus territorios.