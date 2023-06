La exigencia fue solicitada por el Ministerio de Salud, luego de consultar a expertos en el área, y se suma a otras medidas que buscan mejorar la situación sanitaria, como la no exigencia de certificados médicos en establecimientos educacionales.

Aysén.- La ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, anunciaron que se hará obligatorio el uso de la mascarilla en niños y niñas mayores de cinco años en adelante, hasta IV medio, en todo el sistema escolar, con el objetivo de reducir la circulación viral, que este invierno ha sido mayor que en años anteriores.

La medida surge luego de que en las últimas horas los expertos consultados por Salud la recomendaran, por lo que el Ministerio de Educación enviará un oficio a los establecimientos educacionales exigiendo su uso obligatorio.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó que consultó sobre el tema con exministros de Salud, quienes le dijeron que estableciera “como una obligación de uso de mascarillas en el caso de los niños en edad escolar, desde los 5 años hacia arriba, en el ambiente escolar, cuando estén en un ambiente cerrado”.

Al respecto, la seremi de Educación de Aysén Isabel Garrido señaló que “Mientras ocurre ese trámite administrativo, se recomienda a los establecimientos que comiencen desde este miércoles a cumplir con esta solicitud del Ministerio de Salud, informando a sus comunidades educativas y manteniendo cierto grado de flexibilidad inicialmente, hasta que hayan recepcionado el oficio de uso obligatorio de la mascarilla”.

Isabel Garrido recordó que el uso obligatorio de la mascarilla se suma a otras tres medidas que previamente han sido tomadas para reducir la circulación viral, como el adelantamiento del calendario de vacaciones de invierno, que este año se iniciarán el 3 de julio para coincidir con el período de mayor circulación viral que hubo el año pasado.

“Además, hace unas semanas se le solicitó a los establecimientos educacionales que no hagan exigible el certificado médico para los estudiantes que no asisten a clases por estar enfermos, para evitar que tengan que ir a los recintos asistenciales y así no colapsar la red. Y también se está incentivando el lavado frecuente de manos y la ventilación de salas de clases, que es una de las lecciones que dejó la pandemia”, puntualizó.