Para combatir emergencias, la Dirección Regional de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas propuso a los Alcaldes, SENAPRED, CONAF, Servicio de Salud, Ejército de Chile, Armada de Chile y Aviación de Chile, 18 puntos de posada para helicópteros, los que incluyen nueve de las diez comunas de la región de Aysén, y a partir de ahí generar un trabajo intersectorial y conjunto entorno a su análisis, validación y/o sumar nuevos sectores a este catastro.

Aysen.- Así lo señaló esta semana Rodrigo Aranda, Analista de la Unidad de Evaluación Social de la Dirección Nacional de Aeropuertos del MOP quien viajó especialmente a la región de Aysén, para junto al equipo regional de Aeropuertos exponer este catastro de puntos de posada a diversos sectores que tienen implicancia en la toma de decisiones y en el combate de diversos tipos de emergencias.

Al respecto, Aranda señaló “Nos encontramos preparando un Plan de Infraestructura de Soporte Aéreo para Emergencias (ISAE) y en todas las regiones del país estamos haciendo reuniones de validación del levantamiento de información respecto de posibles lugares en donde implementar infraestructura para helicópteros, que posibiliten despegar y aterrizar en caso de emergencia para apoyar a las diferentes localidades que en diversas situaciones como terremotos, eventos aluvionales, crecidas de ríos, en donde se pueda sufrir cortes viales y se requiera llevar asistencia a esa población o evacuar un sector determinado, porque en caso de eventos catastróficos normalmente la conectividad terrestre se pierde y ahí, la conectividad aérea es vital”.

En la reunión, el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza Ulloa destacó la importancia y trascendencia que tiene esta iniciativa, indicando que “la consulta y validación de este catastro de posibles puntos de posada tiene relación con avanzar en su construcción y en atender situaciones de emergencia, evacuaciones, etc. queremos implementar esta infraestructura de apoyo a Instituciones de Emergencia como Carabineros, Bomberos, Conaf, Salud, Fuerzas Armadas, porque entendemos la relevancia que este tipo de acciones tiene directamente en las familias y su protección cuando se ven enfrentadas a una emergencia. Nuestra ministra Jessica López nos ha encomendado abordar esta misión, así como también el Director Nacional de Aeropuertos Boris Olguín, lo que también generará una mejora en las condiciones de conectividad aérea, al complementar la actual infraestructura con estos nuevos puntos de posada, así que en esta reunión junto con proponer estos 18 puntos de posada también abrimos el diálogo para escuchar los aportes de otras Instituciones a la conversación y con ello potenciar este catastro realizado”

Por su parte, la Directora Regional de Aeropuertos MOP, Anita Álvarez señaló en la reunión: “Para nosotros es muy relevante contar con ustedes en el trabajo que queremos hacer de validación de puntos de posada que nosotros como Dirección de Aeropuertos hemos levantado, para complementar nuestra red aeroportuaria existente y además, nos permitiría contar con una infraestructura eficiente y completa para atender situaciones de emergencia y mejorar así las condiciones de conectividad que hoy tenemos en la región de Aysén. También, la incorporación de estos puntos de posada, significaría tener como nexo los Aeródromos que hoy tenemos y que se podrían utilizar como centros logísticos de operación ante una situación de emergencia y así complementar nuestra red ante estas situaciones”.

En la región de Aysén se tienen catastradas 18 localizaciones las que abarcan 9 de las 10 comunas de la región. Entre ellas, Ñirehuao, campo de hielo sur, Villa Amengual, sector Candelario Mansilla, Faro Raper, Bahía Slight, Puerto Río Tranquilo, Puerto Guadal, Complejo Fronterizo Coyhaique Alto, Complejo Fronterizo Río Mosco y Complejo Fronterizo Dos Lagunas, y al interior de los Aeródromos de Chile Chico, Cochrane, Teniente Vidal, Puyuhuapi, La Junta, Capitanía de Puerto Chacabuco y al interior del Aeródromo Enrique Meyer Soto.

Para el Suboficial Israel Reyes de la Base Aérea Balmaceda, instancias como estas le parecen muy importantes “realmente es necesario tener la conectividad en tiempos de desastres. Generalmente, nosotros no nos preocupamos de esto hasta que ocurren las catástrofes y empezamos a ver qué podemos hacer. Entonces, me parece importante ser proactivos para cuando se necesiten tengamos la infraestructura para atacar de mejor manera estas catástrofes, cualquiera que ella sea. Los puntos de posada vistos me parecen bastante acertados, son realmente puntos que van a lograr conectar a lo largo de la región, así que están bien evaluados. Es importante que todas las Instituciones que de una u otra forma estamos involucradas en este tipo de situaciones conozcamos qué realmente se está haciendo y cómo se está trabajando para que podamos tener una mejor respuesta cuando sea necesario”.

Por su parte, el Teniente Coronel del Ejército de Chile Alexander Vermehren Parra respecto a la exposición señaló “me parece que el Plan que se está levantando es una muy buena iniciativa, ya que permite a los Servicios Públicos en este caso el MOP a través de la Dirección de Aeropuertos poder establecer y coordinar distintos puntos de posada que permitan operar y que permitan también al Ejército entregar ciertas herramientas que tiene a través de SENAPRED como son las Patrullas de Auxilio y Rescate Militar (PARMES) y las Brigadas de Refuerzo Incendios Forestales del Ejército (BRIFES) y ponerlas al servicio y a disposición de las autoridades cuando una emergencia se presente, y en ese sentido, estamos dispuestos también a poner todas las capacidades del Ejército en poder cumplir de la mejor manera con la Ley, a lo que estamos mandatados. Proponemos reunirnos y sentarnos a conversar para entregarles la mirada del Ejército, en el sentido de disponer las instalaciones que permitan una optimización de los tiempos en una eventual respuesta a una emergencia, porque lo principal para esto es reaccionar en el menor tiempo posible cuando se presenta una emergencia”.

De igual forma, Javier Chávez Correa, Capitán de Navío Litoral, Gobernador Marítimo Comandante de la Guarnición Naval de Aysén indicó que esta es una excelente iniciativa. “Ojalá podamos tener en cada localidad en donde tengamos gente viviendo, poblaciones o grupos humanos y asentamientos en sus alrededores algún punto de posada, y no solamente para que sean usados sólo por aeronaves de la Armada, nosotros también tenemos algunos puntos de posada en el litoral, sino también para que pueda ser utilizado por cualquier aeronave que vaya a prestar un apoyo a una evacuación aeromédica o bien cualquier otra aeronave que se encuentre en tránsito y tenga alguna emergencia, pueda tener alguna alternativa para posarse sin accidentarse en nuestro litoral que es tan amplio. Es una excelente iniciativa y ojalá se puedan habilitar en la medida que vayan creciendo nuestras Islas y desarrollándose nuestro borde costero, instancias para ir desarrollando estos puntos a lo largo de nuestra costa”.