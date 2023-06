Mediante un proyecto de ley propuesto por el MTT, sólo los documentos vencidos en 2020 y 2021 deberán ser renovados durante 2023. Los que perdieron vigencia en 2022 y los que vencen este año podrán ser renovados en 2024.

Aysén.- La propuesta del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) que busca agilizar la renovación de licencias de conducir ya está vigente, tras la aprobación del Congreso Nacional y su publicación en el Diario Oficial. La iniciativa permitirá parcializar la alta demanda que existe en los municipios, luego de tres años de prórroga producto de la pandemia COVID 19. Esto sin descuidar la seguridad vial.

La fórmula del MTT estipula que las licencias vencidas en 2020 y 2021 deberán renovarse durante 2023. Esto debido a que en este grupo se encuentran conductores que no han realizado los exámenes psicométricos o visuales durante los últimos 10 años.

En tanto, extiende hasta 2024 la vigencia de aquellas que vencieron en 2022 o vencen en 2023. Finalmente, en 2025 deberán ser renovadas las vencidas en 2024.

Desde el ministerio se explicó que la preocupación por la seguridad vial no permite continuar prolongando los plazos de este documento a conductores que no han sido sometidos al control de las direcciones de Tránsito en 10 años, pero que sin embargo es necesario flexibilizar este trámite. La seremiTT Claudia Cantero agregó que “esto viene a descongestionar la gran cantidad de solicitudes recibidas por los municipios y también para tranquilizar a aquellas personas que tienen su licencia de conducir vencida y que necesitaban renovarla sí o sí durante este año. Esta ley rige para todo tipo de licencia de conducir y justamente busca que las personas también tengan más plazo para poder renovarlo”.

Esta medida permitirá lograr que el total de los documentos termine por regularizarse a fines del 2025, entregando mayores márgenes a los municipios para poder atender la demanda que ha generado este trámite, en sus respectivas Direcciones de Tránsito.