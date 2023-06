La Corte de Apelaciones de Coyhaique, determinó el sobreseimiento definitivo de una causa por el delito de abigeato que la Fiscalía local de Puerto Aysén seguía en contra de 4 imputados, quienes se señaló habrían sido sorprendidos por Carabineros de la Segunda Comisaria realizando acciones que constituirían delito.

Coyhaique.- En ese entonces, específicamente durante el mes de septiembre de 2022, junto con detener a las 4 personas se incautó la misma cantidad de vehículos particulares, una importante cantidad de herramientas y se llevó a cabo un operativo policial.

A nueve meses de estos hechos, se ha podido establecer que la supuesta víctima por la que fueron formalizados los imputados, no reconoció propiedad en los animales que supuestamente le habían sustraído, es más, esos animales pertenecían a uno de los imputados.

“Teniendo presente el merito de los antecedentes, alegaciones de los intervinientes y considerando los antecedentes allegados, especialmente las circunstancias que la victima ha manifestado, que los animales faenados no eran de su propiedad, por lo que no reconoce su calidad de víctima y que según las declaraciones prestadas en la investigación, se pudo presumir que los vacunos eran de propiedad de uno de los imputados y el faenamiento se verificó en el inmueble del mismo, sin demostración del ánimo de comercialización”, señaló el presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, José Ignacio Mora Trujillo.

El Magistrado, añadió que, a razón de lo anterior “debe entenderse que los hechos no constituyen los delitos por los cuales fueron formalizados los encartados, en los términos del artículo 250 letra a del Código Procesal Penal, motivo por el cual, la presente causa debe ser sobreseída y visto lo dispuesto en la norma legal citada y el articulo 93 letra f y 270 ambos del Código Procesal Penal, se revoca la resolución de fecha 31 mayo de 2023, por lo que se rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo de los antecedentes y en su lugar se declara que, se hace lugar a dicha petición y se resuelve que se sobresee definitivamente la presente causa”, indicó el presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique.