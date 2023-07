Tres de cada cinco estudiantes del sistema escolar presentó una asistencia normal o destacada en el trimestre de marzo a mayo de este año, el que alcanzó una asistencia promedio de 88% en las escuelas y liceos, tres puntos porcentuales más que en igual período del año pasado.

Aysen.- Esa es una las conclusiones que mostró el balance del primer semestre escolar, realizado por el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien junto al director del Centro de Estudios del Mineduc, Sebastián Araneda, y al secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa, Joaquín Walker, dio cuenta del estado de los niveles de asistencia en los establecimientos y de las medidas para superar el daño de la pandemia.

De acuerdo al balance, hay 15 regiones del país que tienen un incremento en su asistencia promedio en comparación con 2022, al igual que casi todos los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que en el trimestre tuvieron una asistencia promedio del 83%, dos puntos porcentuales más que el año pasado.

Asimismo, el 28% de la matrícula nacional tiene una asistencia normal, es decir, van a más del 90% de sus clases, y el 33% registra una asistencia destacada, lo que quiere decir que van a más del 97% de sus clases. Ambas categorías en conjunto crecieron en 11 puntos porcentuales respecto a 2022, lo que se traduce en que hay 355 mil escolares más que alcanzaron una asistencia adecuada.

Por otra parte, el balance del primer semestre arrojó que el 13% de la matrícula registró una inasistencia reiterada en el trimestre, y otro 27% tuvo una inasistencia grave, es decir, asistieron solo al 85% o menos de sus clases. Sin embargo, en conjunto, ambas categorías se redujeron en 11 puntos porcentuales respecto a 2022, lo que quiere decir que hay 376 mil estudiantes que ya no forman parte de estas categorías.

Situación en Aysén

De acuerdo a datos entregados por el Centro de Estudios del Mineduc, la asistencia promedio en el primer trimestre del año 2023 es del 86,8%, un 3,9% superior a la registrada en igual periodo el año 2022. Asimismo, la inasistencia grave es decir la asistencia a clases inferior a al 85% disminuyó un 12,5% respecto a igual periodo del año 2022. Aún así la inasistencia grave del primer trimestre 2023 es un 8,1% superior a la registrada en igual periodo de medición el año 2018, antes de la pandemia.

Estos datos fueron destacados por la Seremi de Educación de Aysén (S) Katherine Miqueles Hernández, quien señaló que “Si bien la asistencia escolar aún no llega a los niveles previos a la pandemia, estas cifras nos hacen pensar que estamos en la senda correcta, es decir, que vamos caminando hacia la mejora, que no se logrará solo en este gobierno, sino que será una tarea de largo aliento y una gran tarea del país completo”.

En opinión de Katherine Miqueles, las cifras positivas reflejan también el avance logrado en el despliegue del plan de Reactivación Educativa impulsado por el Gobierno de Presidente Gabriel Boric, que se sustenta en tres ejes de acción: Asistencia y Revinculación, Convivencia y Salud Mental y Fortalecimiento de Aprendizajes.

Entre las iniciativas que el Mineduc está desarrollando están el programa “A Convivir se Aprende”, la Estrategia para la Reactivación de la Lectura, la Estrategia para la Reactivación de la Matemática, los proyectos de infraestructura escolar, los reportes periódicos de asistencia y revinculación para sostenedores y directivos y la contratación de especialistas a lo largo del país, para apoyar en la mejora de la asistencia y revinculación.

“Todas las iniciativas, muchas de las cuales comenzamos a desarrollar el año pasado o en marzo, estarán en pleno desarrollo durante el segundo semestre y esperamos, constituyan un apoyo para las comunidades”, señaló la Seremi de Educación(S).