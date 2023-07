A estas capacitaciones donde participaron varias alumnas, se añade otra en soldadura al arco voltaico ejecutada en la ciudad del sol.

Chile Chico.- Cumpliendo una demanda histórica de las comunas de Chile Chico y Cochrane, se realizaron y certificaron a 35 alumnos/as de los cursos de conducción habilitantes para obtener la licencia profesional A 2, desarrollados de forma presencial, a través del financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, del Gobierno Regional de Aysén y ejecutado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence.

El Delegado presidencial provincial de General Carrera, Cristóbal Barceló, destacó el levantamiento de las necesidades de la comunidad, “Esto es importantísimo. Para nosotros es fundamental que se puedan gestionar este tipo de iniciativas que finalmente vienen a promocionar nuevos oficios, nuevas formas de trabajo. Sabemos cómo la pandemia, el cierre de la mina y otras situaciones han afectado a nuestra provincia en materia laboral, por lo tanto, mientras podamos entregar nuevas herramientas que sirvan para generar nuevos empleos, va a ser beneficioso y provechoso para la comunidad. Tenemos un mandato de parte del Presidente Gabriel Boric, de estar en terreno y estar en territorio levantando y recogiendo estas inquietudes y requerimientos, que es lo que estamos haciendo, porque por supuesto nos interesa llegar a la comunidad, de manera efectiva y permanente”.

Al respecto, el Seremi de Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz, afirmó, “Este curso de licencia de conducir A2 lo realizó Sence con fondos del Gobierno Regional y aprovechamos de agradecer el apoyo del Gobierno Regional, de la Gobernadora ya que es fundamental, sobre todo en este escenario donde tuvimos la paralización de la mina. La licencia A2 es muy demandada, les va a permitir acceder de nuevo a un mundo laboral que antes no estaba disponible, los que quieran dedicarse al turismo también van a poder aprovechar.

Eso buscamos como Gobierno, como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, poder llegar acá, en este caso, a Chile Chico, en terreno y dar soluciones, cumplir con las demandas que tiene la ciudadanía acá. Estamos muy contentos porque este curso de licencia A2 era muy requerido, tuvo un muy buen desempeño y esperamos seguir aportando de esta manera”, manifestó.

En la capacitación se desarrollaron los módulos de psicología de la conducción, mecánica básica, legislación, manejo defensivo y práctica, entre otros, con 150 horas cronológicas. Los cursos habilitantes responden a una demanda impulsada por dirigentes/as dada la necesidad de tener personas preparadas para la conducción de transportes menores, en lo cual también medió la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones.

Por su parte, Mauricio Toro, Director regional(s) de Sence, mencionó la importancia de la alianza con el Gobierno Regional para realizar capacitaciones con pertinencia regional, esperando que este programa se profundice con otros en el corto plazo.

Una de las alumnas que participaron del curso fue Alejandra Soledad Reyes, quien estaba muy contenta con las posibilidades que se abren con este nuevo oficio, “Este curso me entrega un campo más amplio en lo que se refiere a mi currículum, fue un desafío personal y un desafío laboral buenísimo, donde aprendí, me instruí; y sin duda alguna me voy muy contenta y con mucho aprendizaje, con un logro establecido como mujer y porqué no decirlo del curso, de mis quince compañeros donde se formó y se afiató un grupo humano.

La profesora excelente, nos exigió, la OTEC y la municipalidad nos apoyaron en todo momento y se agradece especialmente, porque queremos a futuro pedir y ver si se puede gestionar un curso de mecánica básica para los que sacamos la licencia, porque viene de la mano con ampliar nuestro campo laboral”, sugirió.

En el caso de la ceremonia de certificación de Cochrane, participaron la Delegada presidencial provincial de Capitán Prat, Marta Montiel, quien destacó la gran importancia de este curso para la comunidad, además de representantes de la I. Municipalidad de Cochrane y del Gobierno Regional junto al equipo de Sence y OTEC.

En tanto, en la ceremonia en la ciudad del sol participaron el Delegado provincial, Cristóbal Barceló, Seremi Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz y diversas autoridades, entre otros, el Seremi de Minería Hans Zimmermann, representantes de la I. Municipalidad de Chile Chico, educación y Ministerio Público. Cabe destacar que a estas capacitaciones se sumó la certificación de 9 alumnos con fondos FNDR del Gobierno Regional por parte de Sence, en soldadura al arco voltaico, en un curso de 176 horas cronológicas.