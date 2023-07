Los cinco legisladores que representan a Aysén en la cámara de Diputados y el Senado se reunieron en Coyhaique con el Subsecretario de Educación Superior.

Coyhaique.- Los cinco parlamentarios de la Región de Aysén sostuvieron una reunión con el Subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, instancia en la que le solicitaron que se pueda intervenir a la Universidad Regional de Aysén. Los legisladores acusan una serie de irregularidades, como su relación con la Fundación Democracia Viva y otros temas administrativos que mantienen al plantel con serios problemas económicos.

Es importante recordar que hace algunos meses, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) sólo le entregó a la universidad un nivel básico de acreditación por tres años. En un informe emanado semanas después, argumentó que la universidad tiene sobredotación, infraestructura insuficiente y elevadas pérdidas operacionales. Todo esto además generó además protestas por parte de los estudiantes, quienes incluso se tomaron el recinto.

A esto se suma los vínculos que tuvo la universidad con la fundación Democracia Viva, quienes realizaron una escuela de verano en enero de 2022. Además, la rectora de dicho establecimiento, Natacha Pino, aparece en las redes sociales de la cuestionada fundación como parte de su Consejo Asesor.

Sobre el tema, el senador David Sandoval señaló que una de las conclusiones a las que se llegó en la reunión con el Subsecretario de Educación Superior fue que “la situación es de crisis terminal”, lamentando que la universidad “esté en manos de gente con este nivel de capacidad de gestión académica”.

Y es que, a su juicio, lo que se está haciendo es un daño enorme a toda la región de Aysén, pero especialmente a los jóvenes y familias que ven en esta universidad una alternativa para su futuro. “Es una situación dramática que probablemente va a significar, y así lo acordamos los cinco parlamentarios con el subsecretario, que se impulse una intervención formal de la universidad”, indicó, señalando que la idea es buscar, entre otros temas, el saneamiento administrativo de dicha casa de estudios.

No podemos perder un proyecto de esta naturaleza, un proyecto tan anhelado, agregó Sandoval, quien también criticó que hasta ahora la universidad no cuente con su propio recinto. “Cuando se aprobó la ley (que creó la universidad), se asignaron importantes recursos para temas de infraestructura, pero hasta el día de hoy no se ha levantado una tabla del nuevo edificio institucional. Sin embargo, todos los años se pagan poco más de mil millones de arriendo”, cuestionó.

Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “los cinco parlamentarios coincidimos absolutamente en la urgencia y necesidad de intervención de la Universidad de Aysén. Hoy en día, lamentablemente. Debido a los hechos de público conocimiento, donde la fundación Democracia Viva ha tenido vinculación con este establecimiento, queda en entredicho la credibilidad de esta administración”.

“Hoy los alumnos sufren por la incertidumbre de continuación de sus estudios en una Universidad que hoy ni siquiera tiene para pagar el sueldo a los profesores, debido a una mala administración interna. Nosotros oficiamos a la Superintendencia de Educación para solicitar la intervención de la Universidad, sobre todo para cuidad la Universidad, para garantizar que siga funcionando y el proyecto no se pierda”, afirmó.

Finalmente, la diputada Marcia Raphael indicó que “desde el primer momento hemos alertado a las autoridades de la delicada situación vive la Universidad de Aysén. Es muy necesaria una intervención real al plantel, con el fin de poder subsanar la delicada situación administrativa y financiera, con el objetivo de poder entregar a los jóvenes de nuestra región una educación de calidad”.