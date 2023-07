Desde enero a la fecha, han sido desarrollados 66 procedimientos antidrogas y 35 allanamientos a inmuebles en Coyhaique, Puerto Ibáñez, Chile Chico, Cochrane y Puerto Cisnes, con un saldo de 43 imputados por Ley de Drogas.

Chile Chico.- En solo una semana, Carabineros a través de equipos multidisciplinarios integrados por la Sección OS-7 Aysén apoyados por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), 5ta Comisaría de Control de Orden Público (COP), han desarrollado intervenciones masivas antidrogas en seis inmuebles tanto en la comuna de Chile Chico como Puerto Cisnes.

Las diligencias han permitido atacar focos de microtráfico, logrando el decomiso de marihuana, clorhidrato de cocaína, plantas de cannabis, ketamina, éxtasis, especies para la comisión del delito y dinero producto del tráfico en pequeñas cantidades.

El Jefe de la Sección OS-7 Aysén, Capitán Pablo Ardiles Herrera, indicó que el trabajo desarrollado por agentes especializados antidrogas, permitió evitar que estas sustancias prohibidas lleguen a posibles consumidores, logrando con ello detener a personas ligadas a estos hechos en ambas comunas, logrando reforzar el compromiso de mantener nuestros espacios públicos libres de delitos como es el tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

“El trabajo en conjunto con el Ministerio Público en el desarrollo de investigaciones con foco a la identificación de núcleos de venta de drogas en las distintas comunas de la región, y el trabajo de patrullajes virtuales en el ciberespacio para la individualización de vendedores de sustancias ilegales por las distintas redes sociales, ha permitido que los Carabineros de la Sección OS-7 Aysén -a la fecha- hayan logrado el desarrollo de 66 procedimientos antidrogas y 35 allanamientos a inmuebles sujetos a investigaciones tanto en Coyhaique como en Puerto Ibáñez, Chile Chico, Cochrane y Puerto Cisnes, los cuales han logrado detener a 43 sujetos vinculados a procedimientos de la Ley de Drogas N° 20.000”, expresó el Oficial, quien lidera el trabajo del equipo del OS-7 en la región de Aysén.

Delito prioritario

Sobre los esfuerzos antidrogas desarrollados por Carabineros y que están orientados a atacar el tráfico y focos de microtráfico en las diferentes comunas de la región, el Jefe de Zona Aysén, General Patricio Javier Santos Poblete manifestó que se trata de una materia prioritaria, cuyos esfuerzos continuarán adelante.

“Vamos a seguir controlando, vamos a seguir allanando y deteniendo a las personas responsables, incautando la droga y trabajando con el Ministerio Público para afectar donde más les duele, me refiero a su patrimonio”, indicó.

“Es muy relevante comprender que las dinámicas de drogas derivan en delitos que son mucho más graves, crimen organizado, armas, violencia extrema y no podemos esperar a que eso ocurra en la región de Aysén. Este es uno de los cinco delitos priorizados por el Supremo Gobierno por medio del Consejo Regional de Seguridad Pública, donde a través de la figura del Delegado Presidencial, se ha impulsado y se ha orientado a las policías y a los sistemas de persecución penal en cuanto a controlar eficientemente la ley de drogas, la ley de armas, la violencia intrafamiliar, todos los desórdenes e incivilidades derivados de los consumos de alcohol en la comunidad y como quinto elemento, los delitos asociados a la violencia escolar”, añadió el Oficial General.

No todo es control

“Nosotros como Carabineros vamos a perseverar en el control y fiscalización, pero comprender que el término de las figuras delictuales asociados a las drogas, está exclusivamente en el control, es un error, porque estos delitos se centran en la demanda que existe de drogas, y la demanda de drogas existe porque es un problema de salud. Por lo tanto, todos los órganos asociados a la generación de valor social -me refiero desde educación, salud hasta la labor que generan los municipios en generar la condiciones y oportunidades para el desarrollo humano- son fundamentales. Es decir, si no existe demanda de drogas, entonces no existe comercio ilícito de drogas”, añadió.

Carabineros actúa sobre los efectos de la desviación social y no sobre las causas de esta.

Solo a través del trabajo conjunto será posible controlar los riesgos que hacen que nuestra sociedad se involucre dentro de rutinas de drogas.

“Por nuestra parte seguiremos controlando, a la fecha llevamos cerca de 11 kilos de droga decomisada en 35 allanamientos que dejan un saldo de cerca de 90 personas detenidas por parte de Carabineros por este flagelo”, señaló el General Santos.

Denuncia gratis, denuncia anónimo: 135

El trabajo con la comunidad es vital, por eso siempre es importante reiterar el llamado a denunciar al fono drogas de Carabineros 135, gratuito y anónimo, en donde diariamente se recepciona información otorgada por la ciudadanía y que permite el desarrollo de investigaciones antidrogas, cuyos antecedentes son puestos en conocimiento del Ministerio Público, con la finalidad de efectuar los procesos investigativos.