El alcalde de Cochrane, Jorge Calderón Núñez, se pronunció durante las últimas horas sobre la extensa interrupción del servicio de la compañía de telecomunicaciones Entel, que ha mantenido a gran parte de la ciudad incomunicada durante tres días.

Cochrane.- Uno de los lugares más afectados ha sido el Hospital de Cochrane, quienes han hecho un llamado a comprender posibles situaciones excepcionales que puedan surgir durante estos días. Desde el centro de salud se solicitó a los pacientes entender los reagendamientos de horas médicas y la toma de exámenes, en caso de que sea necesario.

Ante esto, el jefe comunal realizó una declaración pública mediante las redes sociales del municipio, donde manifestó su malestar ante las intermitencias del servicio, que ha causado dificultades en diversos trámites que requieren conexión tanto telefónica como inalámbrica.

“El día de hoy, en representación de los vecinos y vecinas de Cochrane, queremos transmitir a la comunidad y a la opinión pública el malestar que se siente producto de que hace tres días estamos con serios problemas de conectividad en materia de telefonía celular. Nos hemos comunicado con las autoridades de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, también con representantes de las empresas y la verdad es que no tenemos un diagnóstico claro, ni mucho menos una temporalidad que nos permita identificar cuándo se estaría resolviendo este problema”, dijo el edil.

En esa misma línea, el jefe comunal señaló que “más allá de entender que existen condiciones climáticas adversas, creemos también que tres días son más que suficientes para conocer el diagnóstico y saber cómo se soluciona algo que es vital. Los tiempos de hoy hacen que la telefonía celular y el internet sean parte permanente del quehacer, no solamente en las personas, sino que también de las instituciones. Por lo tanto, hay una cantidad importante de trámites y servicios que no se pueden realizar en la comuna producto de no contar con este elemento tan relevante e importante”, agregó.

Finalmente, Jorge Calderón realizó un llamado a las autoridades competentes a ver el tipo de sanciones que pueden estar expuestas las compañías que constantemente incumplen su servicio en esta zona del país. “No solamente hay que resolver el problema de manera oportuna, sino que también hay que repensar nuestra legislación vigente en el sentido de cómo se compensa a la comunidad que se ve afectada por situaciones como esta y, al mismo tiempo, cuáles son las multas y tipos de sanciones a las que se pueden exponer las empresas cuando algo tan elemental no funciona y no se presta el servicio por el cual se ha hecho el contrato”, concluyó.