Más de un año estuvo fuera de servicio la barcaza la Tehuelche, esto mientras se realizaba la carena para la mantención general de la embarcación, regresó a navegar y a pocos días de operación sale a una mantención preventiva. Todo esto pareciera ser insuficiente, ya que, a pocas semanas de la más reciente intervención vuelve a presentar problemas en uno de sus motores.

Chile Chico.- Desde la Delegación Presidencial Provincial de General Carrera, solo se limitan a compartir unas láminas informativas mediante Facebook. “Se informa que la barcaza la Tehuelche, presentó una condición anormal en su operación, lo que implica detenerla para realizar cambio por motor de reemplazo, que está previsto para estos casos”.

Agregan que, “lo anterior será a partir de este jueves 20 de julio, luego de realizar el viaje desde Chile Chico a Ibáñez, y se estima retorno de operaciones a partir de la próxima semana”.

En el comunicado también detallan como enfrentarán la contingencia mediante los subsidios aéreo, terrestre y lacustre.

Desde la comuna de Chile Chico, la Concejala Ángela Valdebenito, dio a conocer su preocupación y molestia por lo que está ocurriendo.

“La nave se entrega en un mantenimiento de pésimo nivel, sin fiscalización, el área de máquinas como el puente del capitán informaron que las anomalías fueron dichas a la capitanía de puerto, pero no pasó nada. Hoy nos encontramos con un motor que quedó muy dañado, que debe ser cambiado por otro. Tiene problemas también de generadores, hoy se supone que llegaría el motor nuevo desde Coyhaique y que debiera ser instalado en aproximadamente una semana”.

La Concejala Valdebenito, afirmó también que el tiempo en que la barcaza no estuvo operativa para el desarrollo de la carena, no se habrían efectuado las mantenciones comprometidas, “las autoridades correspondientes y el delegado provincial, nos dijo que se había hecho la carena. La carena nunca existió, no se ha hecho carena, es súper importante y lo digo con toda responsabilidad, no fue carena lo que se hizo cuando la barcaza estuvo fuera, fue una mantención que debiera haber entregado la barcaza de manera operativa, pero jamás, se le realizó carena”.

La Concejala de la comuna de Chile Chico, enfatizó que, “aquí no se ha hecho el trabajo como corresponde, ni las mantenciones ni las fiscalizaciones. Entonces, hoy día el Gobierno debe responder a ciencia cierta lo que está pasando y decirle a la gente la verdad. Hay que sumar a esto que, hoy la barcaza Chelenco no tiene un contrato para cubrir la emergencia, partamos por ahí, la tripulación en este caso va a estar operativa recién entiendo el día sábado en General Carrera, en la navegación. Pero también viene la parte que, como es privada, va a tener que haber un contrato que no existe y ¿cuánto tiempo más vamos a tener que estar esperando que se haga?”.

Ángela Valdebenito, cree que, con este tipo de situaciones se está jugando con la gente, “hasta cuándo vamos a seguir jugando con la vida de las personas, porque este es un tema sumamente delicado. Ahora, viene la Ministra de Obras Públicas, ¿a qué?, es una falta de respeto para la gente, la verdad es que, nosotros esperamos que la gente pueda manifestarse con respecto a esto y que dejen de venir a sacarse fotos y a viaticar, para decir que, saben vecinos nosotros lo vamos a corregir, nosotros necesitamos que se corrija ahora”.

Respecto a las opciones de conectividad y las rutas que llegan a Chile Chico, la Concejala Ángela Valdebenito, manifestó que, “hoy es una cadena de malas decisiones y falta de compromiso político con la gente de General Carrera, no es otra cosa. Por ello, lo más razonable en este minuto es que, la Ministra no venga a sacarse fotos, sino más bien, venga a dar una respuesta concreta y que las autoridades y las carteras pertinentes como el MOP y Ministerio de Transportes se pongan las pilas y en realidad dejen de jugar”.

Finalmente, la Concejala, dijo que, “nosotros hemos sido afortunados de que aquí no haya ocurrido una catástrofe, pero el día que eso pase, van a venir todos. La Ministra debe venir con una solución, porque si va a venir a darnos más aspirinas que se quede en Santiago, porque nosotros necesitamos que hoy nos resuelvan el problema. El abandono político que tiene General Carrera y la región es brutal”, puntualizó Ángela Valdebenito.