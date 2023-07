Esta semana comenzó en la Región de Aysén el proceso de empadronamiento Biométrico, iniciativa que busca establecer la identidad de las personas que, en los últimos años, han ingresado de forma irregular al país, proyecto que coordina el Servicio Nacional de Migraciones con apoyo de la Policía de Investigaciones de Chile.

Coyhaique.- El proceso consiste en el registro biométrico de las personas, lo que incluye fotografía frontal del rostro y toma de huellas dactilares, que serán inscritas por detectives de la PDI.

En la Región de Aysén se habilitó un punto de registro presencial en el Complejo Policial Baquedano, en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Coyhaique, ubicado en Avenida Baquedano N°511.

Para poder realizarlo, se requiere la denuncia por ingreso clandestino ante la PDI o comprobante de declaración voluntaria de ingreso por paso no habilitado en el portal de “Cero Filas”, ingresada hasta el 30 de junio. Además, se debe ingresar al sitio web “empadronate.serviciomigraciones.cl” para completar el registro online y agendamiento de la cita presencial de empadronamiento.

Al respecto, el delegado Presidencial Regional de Aysén, Rodrigo Araya Morales, indicó que “la regularización de los migrantes es tremendamente relevante desde el punto de vista de la seguridad, pero también del punto de vista del aporte que ellos pueden hacer a nuestro país y, particularmente, en la región de Aysén”, agregando que “desde el lunes está funcionando este sistema de empadronamiento donde se está invitando a todas las personas que han ingresado al país de forma irregular a que se inscriban para empadronarse, para que estén registrados y puedan avanzar con su regularización”.

Por su parte, el jefe de la Región Policial de Aysén, prefecto Luis Torralba, expresó que estas acciones contribuyen a abordar la migración de manera segura, ordenada y regular, “en la Región esperamos empadronar en compañía del Servicio Nacional de Migraciones a 500 personas, aproximadamente, y para esta semana esperábamos que alrededor de unas 60-70 personas cumplieran con este proceso”. El jefe policial añadió que “la Policía de Investigaciones de Chile, dentro de su Ley Orgánica, tiene como misión el control del ingreso y egreso de las personas al territorio nacional y hoy día nos sumamos con la finalidad de ir apoyando esta gestión de política pública para tratar de llevar adelante este trabajo de la mejor manera posible. Tenemos una experiencia de años en la obtención de huellas dactilares, por ejemplo, que es un componente relevante dentro de este proceso de empadronamiento”.

Finalmente, el director regional del Servicio Nacional de Migraciones de Aysén, Israel Villavicencio Chávez, reforzó que “el objetivo es registrar a las personas que hayan ingresado por pasos no habilitados en nuestro país para que el Estado de Chile tenga la posibilidad se saber quiénes son esas personas. Eso es muy importante para cada uno de los procedimientos y trámites que pueden realizar los extranjeros en el territorio nacional”.

En ese sentido, el delegado Araya enfatizó en la seguridad social que otorga este proceso, ya que “si no tienes tu situación regularizada, no puedes acceder a un contrato, por tanto, las personas que están en situación irregular están en una situación de riesgo, donde pueden arriesgarse a maltrato laboral y la incapacidad de obtener beneficios del Estado”.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, a nivel regional existen unas 500 personas extranjeras que podrían empadronarse, es decir, que cumplen los requisitos para ser parte de este proceso que se extenderá hasta la primera semana de octubre y cuyo horario de atención de público es de 09:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas.