A muy pocos meses de haber sido inaugurada la Plaza Elige Vivir Sano, instalada en el acceso a Villa Los Cóndores de Puerto Aysén, presenta serios inconvenientes que podrían atribuirse a deficiencia en los materiales utilizados para su construcción y también podría tratarse de destrucción o el uso inadecuado de las máquinas y juegos de este espacio público.

Puerto Aysén.- A fines de la semana recién pasada, la presidenta de la unidad vecinal donde se emplaza este recinto, Raquel Olivera, sostuvo una reunión con el Alcalde (s) de Aysén, Marco Coñuecar.

“Vine a manifestar mi inquietud, debido a que no se ha podido desarrollar la garantía de la plaza, ya que, ha existido mucho desgaste de material, la maquinaria esta toda rota, ha ocurrido no sé si vandalismo o mal uso, pero queremos ver la posibilidad de que esa garantía se ejecute. Pero en conversación con don Marco, esto tiene para harto rato y para poder ejecutar la garantía”.

El proyecto fue desarrollado entre las y los funcionarios del departamento de infraestructura del IND, el Municipio de Aysén y su Corporación de Deportes, lo que finalmente se tradujo en una plaza deportiva moderna e inclusiva.

Lamentablemente y según da cuenta la presidenta de la junta de vecinos, ninguna entidad o servicio se ha acercado a ellos para capacitar o enseñar a los niños y a la comunidad, el uso correcto de este equipamiento.

“Nunca hemos tenido el asesoramiento de algún profesor, alguna inducción del algún funcionario del polideportivo para que le ayude a los vecinos para saber cómo usar esas máquinas. Por lo mismo, se rompieron la mayoría de las maquinas, no se ha podido mantener en óptimas condiciones y es lo que se ha venido a reclamar, porque las maquinas no pueden seguir así, es un peligro para cada niño, para cada vecino al momento de usarlas”.

Respecto a la necesidad de que el espacio tenga un cierre perimetral y considerando las condiciones climáticas de la zona, también cuente con techo, la presidenta de la junta de vecinos de Villa Los Cóndores, Raquel Olivera, señaló.

“Desde un comienzo debió haber sido un proyecto con cierre perimetral y con un techo, sobre todo, porque aquí estamos en la región de Aysén, que no es lo mismo que otras regiones, por ello, necesitamos un techo para que esta plaza se pueda usar durante todo el año. Porque si no la vamos a usar durante todo el año, no tiene ninguna finalidad. Además, el tema seguridad es muy importante, sobre por los vehículos, es un factor primordial”.

Se ha solicitado también al Municipio, instalar cámaras en el sector para brindar mayor seguridad y evidenciar, por ejemplo, los daños en la plaza. De igual forma, la dirigenta hizo un llamado a los vecinos y a la comunidad en general, a cuidar estos espacios que son públicos y para toda la ciudadanía.

La Plaza Elige Vivir Sano, ubicada en el acceso principal a Villa Los Cóndores, en el sector Ribera Sur de Puerto Aysén, tuvo un monto de inversión que supera los 320 millones de pesos.