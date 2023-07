También dieron cuenta de la falta de materiales para las distintas especialidades, la necesidad de contar con un gimnasio, entre otros requerimientos

La mañana del jueves, estudiantes del liceo Politécnico A 1 de Puerto Aysén, decidieron realizar una manifestación pacífica en el frontis del establecimiento, reclamando una serie de necesidades que tendrían a diario para el desarrollo de las clases con total normalidad.

Problemas de calefacción, leña de mala calidad, obras que ejecutan mientras ellos están en clases y recibiendo los contenidos educativos, ausencia de materiales para las distintas especialidades y contar con un gimnasio, son algunos de los principales requerimientos de los jóvenes.

“Una de las razones es la mala calefacción, tenemos el techo descubierto y queremos una solución a eso. No es que nosotros queramos perder clases porque cuesta recuperarlas después, pero la verdad es que, queremos estudiar cómodos, porque nosotros tenemos derecho a estudiar en lugar seguro y cómodo, con la temperatura adecuada y no la estamos teniendo acá en el liceo”, manifestó, Danitza Vásquez, presidenta del Centro General de Estudiantes del liceo Politécnico.

Puerto Aysén.- La dirigenta estudiantil, criticó el hecho de que un proyecto de mejoramiento al liceo, se esté ejecutando en pleno invierno y en horarios de clases. “El proyecto es cambio de techo, pero se está realizando en pleno invierno, entonces, de esa forma la temperatura baja también”.

Danitza Vásquez, señaló que otra de las necesidades para uno de los establecimientos más antiguos de la región es contar con un gimnasio.

“Otra de las necesidades que estamos planteando es un proyecto para que se construya un gimnasio, ya que, nunca hemos tenido un recinto de esas características, tenemos un patio techado que ocupamos para realizar las actividades físicas. Tampoco tenemos material deportivo, así mismo, no tenemos material para realizar actividades de aprendizaje”.

Por su parte, Mónica Navarrete, presidenta del Centro de Padres del liceo Politécnico, dio cuenta de su malestar por lo que estaría ocurriendo en el establecimiento.

“Nosotros apoyamos al cien por ciento esta manifestación pacífica, sabemos que se está mejorando el techo del liceo, pero en horarios de clases, el ruido, el frio, el trajín de los trabajadores en el techo es insoportable para que ellos pongan atención. La calefacción como siempre ha sido mala, las condiciones son horribles, la leña mojada, el lunes y martes estuvieron sin calefacción y ahora con la falta del techo no se soporta el frio, entonces, no son condiciones dignas para que nuestros hijos estén estudiando”, reclamó la dirigenta.

Desde la dirección del liceo, plantearon que se han reunido con los dirigentes de los estudiantes, que están analizado el petitorio y junto a la Dirección de Educación Municipal, buscan dar respuesta a los requerimientos de los jóvenes.