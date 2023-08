El Gobierno se ha desplegado en terreno para enfrentar los efectos de la contingencia climática en Aysén, entre los que se cuentan el socavón en la población General Marchant, de Coyhaique y el desborde del río en el sector del paso integrado Huemules, en la localidad de Balmaceda.

Coyhaique.- En el caso del socavón que se produjo al final de la calle Alfonso Serrano, en la población General Marchant de la capital regional, el delegado regional Rodrigo Araya, tras inspeccionar el lugar, informó que las instituciones públicas se han hecho presentes para definir junto a los vecinos los pasos a seguir.

Es así como en el lugar se ha iniciado una secuencia de análisis y evaluaciones por parte de organismos como el Servicio de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred), el Servicio de Geología y Minería (Sernageomin), la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP (DOH) y Carabineros, entre otros.

La geóloga de la oficina técnica de Sernageomin, Constanza Jorquera, explicó que “el terreno afectado fue levantado sobre un suelo muy poco compacto o cohesionado, es decir, tenemos sedimento y no roca dura, que con una abundancia de precipitaciones los terrenos seden, particularmente como lo que ocurrió acá porque tenemos una pendiente que favorece estos procesos de deslizamiento”

Por su parte, Héctor Díaz, uno de los vecinos cuya casa queda a pocos metros del lugar afectado, señaló que “doy gracias a las autoridades y delegado que están presentes. Gracias a dios ya estoy más tranquilo porque él tomó cartas en el asunto porque no es menor lo que acaba de pasar y ya se está viendo la preocupación”.

Sobre la situación global ante el clima que afecta a la región de Aysén, el delegado presidencial dio a conocer que “se han estado realizando coordinaciones preventivas durante varios días antes a la llegada del frente climático, a nivel del Comité de Emergencia Regional con Senapred, donde se activaron los comités de las comunas con sus alcaldes. Este frente afectó a todo el territorio regional generando cortes de rutas que fueron abordados rápidamente y se adoptaron cortes preventivos, como por ejemplo hacia Bahía Exploradores y paso Las Llaves”.

Por otra parte, en el sector del paso Huemules, en Balmaceda, donde el río que marca la frontera política entre Chile y Argentina se desbordó, el Gobierno determinó la suspensión del tránsito durante la jornada del sábado y la del domingo, el cual ya fue restablecido. En esta situación, la rápida respuesta de la Dirección Regional de Vialidad, permitió que los daños se repararan en pocas horas.

Adicionalmente, durante el mediodía del lunes el delegado presidencial Rodrigo Araya, acompañado por el jefe de zona de Carabineros, general Patricio Santos, efectuó un sobrevuelo en el helicóptero de la policía uniformada, para continuar monitoreando los puntos críticos de seguridad pública, durante esta la contingencia climática.

El mismo lunes se informó que en el transcurso de una nueva visita a la población Marchant, encabezada por Senapred y el Seremi de Gobierno (S.), Alan Espinoza, se acordó con los vecinos la evacuación preventiva de las viviendas más expuestas ante la posibilidad de que el terreno siga cediendo.

Finalmente, las autoridades y organismos técnicos pidieron precaución a la ciudadanía y no acercarse al lugar del deslizamiento de terreno, luego que vecinos del sector informaran que la noche del domingo detectaran a personas fotografiándose en la zona del derrumbe.