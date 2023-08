En la escuela Litoral Austral de Puerto Aysén, el kinesiólogo del programa de integración escolar, podrá realizar atención a los niños y niñas que forman parte de este programa en la nueva “sala sensorio – motriz”.

Puerto Aysén.- Este es un espacio que profesores junto al especialista, presentaron como iniciativa ante un ente privado, en este caso, Empresas Bahamonde, requerimiento al que su gerente y representante, Alejandro Bahomonde accedió de inmediato.

El director del Establecimiento, Carlos Alarcón, puso en valor el permanente apoyo que entrega este empresario local a la educación.

“Partir agradeciendo a Alejandro, porque él tuvo la gentileza de aceptar y aprobar este proyecto que fue presentado por nuestro kinesiólogo y por una de nuestras profesoras del programa de integración escolar. La idea de implementar esta sala es precisamente para atención del kinesiólogo, porque no teníamos el espacio adecuado, el trabajo que él realizaba era muy profesional pero no contaba con el apoyo de los elementos que se requieren y ahora lo tenemos gracias a Empresas Bahamonde dirigida por Alejandro, quien acogió de muy buena forma e inmediatamente nuestro requerimiento, que hoy se cristaliza con la inauguración”.

Para Alejandro Bahamonde, es muy importante trabajar de la mano con la comunidad, sus organizaciones y sobre todo con los establecimientos educacionales, ya que, cada colaboración va en directo beneficio de los niños. “Le mencionaba al director que, estoy agradecido de la oportunidad que me dan para cooperar con los niños de este colegio Litoral Austral. Destacar que, esto comenzó hace como tres años con dos funcionarios del establecimiento que estaban interesados en hacer una salita, ante lo cual, yo me comprometí a financiarla y gracias a Dios ya dimos el primer paso. Estoy seguro de que este es un proyecto a mediano plazo, donde vienen muchos más materiales para los niños, así es que, agradecido de poder cooperar”.

.

Manuel Stange, es el kinesiólogo del programa de integración escolar del Departamento de Educación Municipal de Aysén y el encargado de realizar actividades con los niños y niñas en la sala recién inaugurada. Por ello, relevó el significado de este espacio y las actividades que se pueden efectuar.

“Va enfocada en el diagnóstico del programa integración, pero ello no significa que no se pueda utilizar con otros niños del establecimiento. Principalmente se pueden realizar actividades motrices, sensoriales, van enfocadas en esas dos grandes áreas, donde se puede trabajar con balones, con cuerdas, con aros y todo lo que permita el desarrollo integral, potenciando las habilidades de los niños en este caso. Cabe destacar, el agradecimiento a don Alejandro Bahamonde por su aporte, que no deja de ser menor para la educación municipal en este caso”.

Es importante destacar que el trabajo coordinado entre la escuela Litoral Austral y Empresas Bahamonde se ha mantenido en el tiempo, ya que, algunos profesores han sido parte de los cursos de compostaje, así también, delegaciones de estudiantes han visitado el relleno sanitario y en esta oportunidad se estableció el compromiso de seguir coordinando acciones en beneficio de los y las estudiantes del establecimiento en un futuro próximo.