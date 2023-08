La iniciativa se concreta a través del positivo impacto que ha tenido la llegada de más de 44 especialistas distribuidos en ambos centros de salud.

Aysen.- Durante el primer semestre de 2023 se resolvieron diez mil atenciones de consultas a especialistas más que durante igual periodo del año 2022 en la Red Asistencial. Esa cifra se explica en gran medida por la gestión que realiza el Servicio de Salud Aysén y la llegada de los médicos PAO (Periodo Asistencial Obligatorio), profesionales médicos que realizan su especialización en zonas alejadas, como el caso de la región de Aysén.

En ese sentido el Hospital de Puerto Aysén es uno de los centros de mediana complejidad que ha visto reducir de forma importante sus listas de espera, tanto para intervenciones quirúrgicas, como consultas de especialidades. “Este año hemos incorporado nuevos especialistas a ese centro asistencial, lo que directamente ha impactado en nuestras buenas cifras que podemos alegremente contarles. Por ejemplo, de enero a junio de 2022 seis mil personas aproximadamente fueron atendidas en una consulta médica en el hospital por un especialista, ya sea una primera consulta o un control. Este año en las mismas fechas, es decir, a junio de este año, estamos completando once mil atenciones, sobre un 80 por ciento más”, explica el doctor Rodrigo Verdugo, Sub Director de Gestión Asistencial del SSA.

En otras palabras, este primer semestre de 2023 se ha atendido más de 5 mil personas adicionales que en igual periodo del año pasado.

Justamente disminuir las listas de espera es una de las demandas más sentidas de la comunidad, de allí la importancia de los avances en esta materia en los últimos meses, como asimismo los progresos en la productividad de los pabellones quirúrgicos y resolutividad para reducir las listas de espera, de la mano del mejoramiento de la calidad de la atención.

Traumatología en HPA resuelve 100% lista de espera

Una buena cantidad de especialistas llegaron al Hospital porteño, que gracias a esta medida mejoró sus índices de atención de forma ostensible este año, incluyendo la resolución del 100% de la lista de espera en esta especialidad. “El hospital de Puerto Aysén recibió durante el año 2023 muchos especialistas de diferentes áreas que vienen bajo esta normativa y que han venido a potenciar el trabajo que ya se estaba realizando por parte de los especialistas que estaban en el hospital para mejorar listas de espera, dar resolutividad a pacientes que llevan tiempo esperando ser atendidos en consultas de espacialidad”, señaló por su parte la Dra. María Ignacia Valdés, Sub Directora Médica del Hospital de Puerto Aysén.

La profesional médica añadió que “desde el 2022 teníamos pacientes que estaban esperando ser atendidos por especialistas, al igual que el 2021, y esas listas que se estaban resolviendo en la medida de lo posible con los especialistas que tenemos acá desde la llegada de los nuevos médicos se han podido resolver mucho más rápida. Por ejemplo, en ginecología la resolutividad desde que llegaron los médicos PAO disminuyó resolvimos en un 49%. En el caso de medicina interna un 67% de esa lista de espera fue resuelta desde que llegaron los médicos PAO”, puntualizó.

Esta reducción de listas de espera también incluye un componente adicional para este segundo semestre con rondas médicas de especialistas. “Estamos diseñando un programa que vamos a implementar esperamos a fines de septiembre o a más tardar en octubre en Cochrane y luego extenderlo a los demás hospitales comunitarios, para que a esos lugares las personas puedan atenderse con especialistas usuarios que vivan en esas localidades y cerca, como en el caso de Cochrane: Tortel, Villa O’Higgins, Puerto Guadal y así en todas las localidades”, agregó el Dr. Rodrigo Verdugo Cofré.

Es así que el Servicio de Salud se encuentra desplegando las acciones para que los operativos de especialistas se hagan de forma regular en distintos puntos de la región de Aysén.