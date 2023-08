A principios de julio la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió a trámite un recurso de protección presentado por los pescadores de la comuna de Aysén contra el denominado Acuerdo de Zonas Contiguas, que permite el ingreso de flota de la décima región hacia Aysén para extraer recursos bentónicos –Luga Roja, Almeja y Erizo- a cambio de una compensación económica.

Coyhaique.- En este contexto, dirigentes de los pescadores de Aysén llegaron hasta el Gobierno Regional para exponer ante el Consejo sus argumentos para presentar este recurso de protección contra la resolución emitida por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura —tras la votación de Zonas Contiguas en la región—, que permite a los pescadores de Los Lagos extraer recursos en la zona marítima de Aysén.

Tras la presentación de los pescadores, la Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías Palma, se refirió a este tema y a la nueva Ley de Pesca que se tramita en el Congreso, específicamente a la intención de establecer macrozonas de pesca, lo que para la máxima autoridad de la onceava región significa “terminar de depredar los recursos que hoy existen en el mar y que sustentan la vida en las comunidades”.

“Como región vamos a seguir apoyando y vamos a avanzar en todo lo que sea necesario para alcanzar un modelo de gobernanza que permita poner en valor los recursos que tiene el territorio. Esto no se trata de no querer trabajar con otras regiones y otros sectores, aquí lo importante es que las decisiones, y la forma y el cómo, tienen que ser decisiones que se tomen en la Región de Aysén”, indicó la Gobernadora.

El recurso de protección y la solicitud de no innovar fueron presentados por el abogado de la Municipalidad de Aysén con el objetivo de suspender la autorización otorgada por la Subpesca. Como la causa fue admitida, el ingreso de la flota de Los Lagos a territorio aysenino se encuentra actualmente paralizado.

“Se habla mucho de poder regionalizar los recursos pesqueros, donde las decisiones sean tomadas desde la región y no desde el nivel central, ni desde la Subsecretaría de Pesca. Eso es en lo que vamos a estar nosotros como Consejo Regional, decididos a apoyar los intereses de los recursos pesqueros de la Región de Aysén”, estableció el Consejero Omar Muñoz, quien preside la Comisión de Fomento Productivo.

La principal razón que dieron las y los pescadores de Aysén para recurrir fue que no fueron considerados en el proceso de consulta de las Zonas Contiguas y que la compensación que entrega Los Lagos no se condice con el valor de la totalidad de productos que se extraen del maritorio aysenino. Además, alegan que la resolución de Subpesca, que permite que se continúe con este mecanismo, contravendría la norma vigente puesto que permite esta modalidad de acuerdo aún cuando los planes de manejo de los territorios no estén actualizados, como el de Aysén que data del año 2005.

“Estamos haciendo un trabajo con el Gobierno Regional y esperamos que esto se concrete más, y podamos fortalecer y defender nuestra región. Estamos dispuestos, y lo hemos dicho siempre, a poder darle una mano a los compañeros de la décima región, estamos dispuestos a seguir ayudándolos, pero a lo que no estamos dispuestos es a entregarles la lleva de nuestra región. De ninguna manera vamos a aceptar que pescadores de otra región decidan sobre los recursos de nuestra región, eso es inaceptable”, manifestó tajante Renato Flores, representante de los pescadores de la comuna de Aysén y presidente de la AG Aysén Mar Sustentable.