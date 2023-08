Se incautaron tres armas de fuego y 31 cartuchos de escopeta calibre 12 mm.

Coyhaique.- A fines de la semana recién pasada, en el sector rural de la comuna de Coyhaique, detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Coyhaique de la Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a un hombre de 35 años por los delitos flagrantes de Posesión, Tenencia o Porte de Armas sujetas a Control Ley 17.798 y Receptación.

Sobre el procedimiento, el subprefecto Víctor Toledo, jefe de la unidad especializada, señaló que “mientras se efectuaban labores investigativas propias del área en el sector del Lago Elizalde, detectives observaron la presencia de un adulto quien portaba a la vista una escopeta, motivo por el cual los funcionarios realizaron un control de identidad estableciendo que mantenía cartuchos 12 mm de escopeta y, al solicitar la documentación necesaria, se percataron que no contaba con permiso para porte de arma y que no estaba inscrita correctamente”.

Tras la revisión de los antecedentes, “se establece que el arma mantenía un encargo vigente por el delito de Robo en Lugar Habitado que afectó a un vecino de la comuna de Ibáñez, en la Región de Aysén, hecho denunciado en el año 2021”, puntualizó el subprefecto.

Además, en el domicilio del imputado, “se ubicó un rifle calibre 22 apto para el disparo y que no contaba con la documentación necesaria, motivo por el cual también fue incautado junto a un doble cañón de escopeta que tampoco contaba con su documentación”, agregó el oficial jefe de la BIRO Coyhaique.

Todos estos antecedentes fueron informados al Ministerio Público, quien instruyó que el detenido pasara a control de detención y formalización, instancia donde el Tribunal decretó la medida cautelar de arraigo nacional y firma quincenal.